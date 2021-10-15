Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 7
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Терминал видит без проблем - ЛС и т.д.
В ME пробую и так, не выходит.
Вы точно вводите правильный пароль? Сборка (билд) терминала и редактора какая?
Вы точно вводите правильный пароль? Сборка (билд) терминала и редактора какая?
Точно. b2982 у обоих.
Точно. b2982 у обоих.
пароль не меняли?
Менял неделю назад. Ввел его в терминал (portable) - работает. Подхватился редактором, поэтому были попытки подключения к CommunityDispatcher.
Когда ввел напрямую в ME, то стал выдаваться invalid password. Вводил во всех случаях через копи-пасту, ошибка исключена.
Если окно Market или VPS было на переднем плане и было развернуто перед перезапуском терминала, график, который был на переднем плане последним, не попадает в советник.
If the Market or VPS window was in foreground and maximized before restarting the terminal, the chart that was last in foreground misses the EA after the restart.
(Windows 7 x64)
Менял неделю назад. Ввел его в терминал (portable) - работает. Подхватился редактором, поэтому были попытки подключения к CommunityDispatcher.
Когда ввел напрямую в ME, то стал выдаваться invalid password. Вводил во всех случаях через копи-пасту, ошибка исключена.
У меня была похожая проблема со Storage. Я постил в сентябре 2020 https://www.mql5.com/ru/forum/170237/page6#comment_18128631
Если окно Market или VPS было активным и развернуто перед перезапуском терминала, советник, который был активен последним перед окном Market или VPS, всегда отсутствует на графике!
Проверил в b2981 с развернутым Market - все нормально, советник присутствует.
Может только с Windows 7 x64
2021.07.01 15:08:28.854 Terminal Открытие Брокер x64 build 2981 started for АО ''Открытие Брокер''
2021.07.01 15:08:28.854 Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz, 1 / 7 Gb memory, 26 / 287 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
Надо чтобы кто-то еще проверил.
Уточните последовательность шагов для повторения
Можно ожидать расширение графических объектов? Например, чтобы можно было рисовать вот такие фигуры
а самое главное - чтобы эта фигуру можно было закрашивать.