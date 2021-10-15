Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 7

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fxsaber:
Просьба подсказать, как исправить?

Терминал видит без проблем - ЛС и т.д.


В ME пробую и так, не выходит.


Вы точно вводите правильный пароль? Сборка (билд) терминала и редактора какая?

 
Anton:

Вы точно вводите правильный пароль? Сборка (билд) терминала и редактора какая?

Точно. b2982  у обоих.

 
fxsaber:

Точно. b2982  у обоих.

пароль не меняли?
 
mktr8591:
пароль не меняли?

Менял неделю назад. Ввел его в терминал (portable) - работает. Подхватился редактором, поэтому были попытки подключения к CommunityDispatcher.

Когда ввел напрямую в ME, то стал выдаваться invalid password. Вводил во всех случаях через копи-пасту, ошибка исключена.

 

Если окно Market или VPS было на переднем плане и было развернуто перед перезапуском терминала, график, который был на переднем плане последним, не попадает в советник.

If the Market or VPS window was in foreground and maximized before restarting the terminal, the chart that was last in foreground misses the EA after the restart.

(Windows 7 x64)

 
fxsaber:

Менял неделю назад. Ввел его в терминал (portable) - работает. Подхватился редактором, поэтому были попытки подключения к CommunityDispatcher.

Когда ввел напрямую в ME, то стал выдаваться invalid password. Вводил во всех случаях через копи-пасту, ошибка исключена.

У меня была похожая проблема со Storage. Я постил в сентябре 2020 https://www.mql5.com/ru/forum/170237/page6#comment_18128631

MQL5 Storage не работает?
MQL5 Storage не работает?
  • 2018.03.20
  • www.mql5.com
При попытке авторизации на сайте или в MetaEditor выдаетStorage invalid MQL5 login or password Это временные неполадки или я что-то не так подключа...
 
signalfollower:
Если окно Market или VPS было активным и развернуто перед перезапуском терминала, советник, который был активен последним перед окном Market или VPS, всегда отсутствует на графике!
Проверил в b2981 с развернутым Market - все нормально, советник присутствует.
 
mktr8591 :
Проверил в b2981 с развернутым Market - все нормально, советник присутствует.
Может только с Windows 7 x64
 
signalfollower:
Может только с Windows 7 x64

2021.07.01 15:08:28.854    Terminal    Открытие Брокер x64 build 2981 started for АО ''Открытие Брокер''
2021.07.01 15:08:28.854    Terminal    Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i5-2520M  @ 2.50GHz, 1 / 7 Gb memory, 26 / 287 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3

Надо чтобы кто-то еще проверил.

Уточните последовательность шагов для повторения

 

Можно ожидать расширение графических объектов? Например, чтобы можно было рисовать вот такие фигуры

а самое главное - чтобы эта фигуру можно было закрашивать.

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