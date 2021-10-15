Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 48
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Обновился на 3037, в журнале постоянно вот такое:
Надо перекомпилировать программы в 3037.
Мы немного перестарались с новой системой оптимизации в генераторе кода предыдущих бета-версий.
Надо перекомпилировать программы в 3037.
Мы немного перестарались с новой системой оптимизации в генераторе кода предыдущих бета-версий.
Сломанные исторические кеши торговой истории заставляют запускать новые EX5 на b2958-терминале.
Надо перекомпилировать программы в 3037.
Мы немного перестарались с новой системой оптимизации в генераторе кода предыдущих бета-версий.
Если в маркет залит советник, собранный в 3035-3036, у пользователей на 3037+ тоже будут эти ошибки?
На работоспособность советника они влияют?
Профайлер (а значит и релиз) включает в себя закомментированный код!
Если нужен исходник, готов скинуть в ЛС.
Профайлер (а значит и релиз) включает в себя закомментированный код!
Профайлер != релиз
У меня в отчетах даже простые текстовые комментарии попадались. Не думаю, что это как-то влияет на релизный код.
Профайлер != релиз
В том и дело, что релиз.
b3037
Я не могу переключиться на пару, которой нет в Market Watch
Пример скрипта:
При накидывании график переключается на USDCHF. Если удалить из Market Watch USDCHF, то переключение не состоится.
Как решить проблему? в МТ4 её нет, вот и писал дэшборд по такому же принципу, а он на половину в итоге "не алё".
b3037
Я не могу переключиться на пару, которой нет в Market Watch
Пример скрипта:
При накидывании график переключается на USDCHF. Если удалить из Market Watch USDCHF, то переключение не состоится.
Как решить проблему? в МТ4 её нет, вот и писал дэшборд по такому же принципу, а он на половину в итоге "не алё".
SymbolSelect
b3037
Я не могу переключиться на пару, которой нет в Market Watch
Пример скрипта:
При накидывании график переключается на USDCHF. Если удалить из Market Watch USDCHF, то переключение не состоится.
Как решить проблему? в МТ4 её нет, вот и писал дэшборд по такому же принципу, а он на половину в итоге "не алё".
Можно так сделать...