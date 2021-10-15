Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 48

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Andrey Khatimlianskii #:

Обновился на 3037, в журнале постоянно вот такое:

Надо перекомпилировать программы в 3037.

Мы немного перестарались с новой системой оптимизации в генераторе кода предыдущих бета-версий.

 
Renat Fatkhullin #:

Надо перекомпилировать программы в 3037.

Мы немного перестарались с новой системой оптимизации в генераторе кода предыдущих бета-версий.

Сломанные исторические кеши торговой истории заставляют запускать новые EX5 на b2958-терминале.

 
Renat Fatkhullin #:

Надо перекомпилировать программы в 3037.

Мы немного перестарались с новой системой оптимизации в генераторе кода предыдущих бета-версий.

Если в маркет залит советник, собранный в 3035-3036, у пользователей на 3037+ тоже будут эти ошибки?

На работоспособность советника они влияют?

 

Профайлер (а значит и релиз) включает в себя закомментированный код!


Если нужен исходник, готов скинуть в ЛС.

 
fxsaber #:

Профайлер (а значит и релиз) включает в себя закомментированный код!

Профайлер != релиз

У меня в отчетах даже простые текстовые комментарии попадались. Не думаю, что это как-то влияет на релизный код.

 
Andrey Khatimlianskii #:

Профайлер != релиз

В том и дело, что релиз.

 

b3037

Я не могу переключиться на пару, которой нет в Market Watch

Пример скрипта:

При накидывании график переключается на USDCHF. Если удалить из Market Watch USDCHF, то переключение не состоится.

#property script_show_inputs

input string               sym = "USDCHF";   // Symbol
input ENUM_TIMEFRAMES      per = PERIOD_M5;  // Period

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(){
   Print("Staus : " + IntegerToString(ChartSetSymbolPeriod(0,sym,per)));
}

Как решить проблему? в МТ4 её нет, вот и писал дэшборд по такому же принципу, а он на половину в итоге "не алё".

 
Vitaliy Kuznetsov #:

b3037

Я не могу переключиться на пару, которой нет в Market Watch

Пример скрипта:

При накидывании график переключается на USDCHF. Если удалить из Market Watch USDCHF, то переключение не состоится.

Как решить проблему? в МТ4 её нет, вот и писал дэшборд по такому же принципу, а он на половину в итоге "не алё".

SymbolSelect

 
Vitaliy Kuznetsov #:

b3037

Я не могу переключиться на пару, которой нет в Market Watch

Пример скрипта:

При накидывании график переключается на USDCHF. Если удалить из Market Watch USDCHF, то переключение не состоится.

Как решить проблему? в МТ4 её нет, вот и писал дэшборд по такому же принципу, а он на половину в итоге "не алё".

Можно так сделать...

#property script_show_inputs

input string               sym = "USDCHF";   // Symbol
input ENUM_TIMEFRAMES      per = PERIOD_M5;  // Period

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(){
   if(StringLen(SymbolInfoString(sym, SYMBOL_PATH))>1){
      if (!SymbolInfoInteger(sym, SYMBOL_VISIBLE) || !SymbolInfoInteger(sym, SYMBOL_SELECT)){
         SymbolSelect(sym, true);
      } 
      Print("Staus : " + IntegerToString(ChartSetSymbolPeriod(0,sym,per)));
   }
}
 
Вопрос с переключением пар решён. Всем благодыр
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