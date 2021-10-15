Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 55

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  1. В Обзоре рынка нет USDJPY, открыт чарт EURUSD.
  2. На чарте нажимаю ENTER, ввожу USDJPY и снова ENTER.
  3. Чарт переключается на USDJPY, но в Обзоре рынка этот символ не появляется.
Правильное поведение? Вроде, SYMBOL_VISIBLE не при делах.
 

MT5 b3042

Еще веселее!

Компилируется по F7 без проблем. При запуске из терминала следущие результаты:

   int i = 2;
   double d = 0.0;
   i = 1 / (int)MathFloor(d);
   Print((double)i);                // 0.0
   Print(i);                        // Zero divide
 

В контекстном меню файла в редакторе вместо пункта меню "Сравнить ревизии" случайно нажал на "Удалить файл/папку из хранилища":


и файл без предупреждения был удалён из хранилища. Мало того, он был удалён и из локального расположения! А это в корне не правильно.

Благо код остался в редакторе во вкладке и был успешно пересохранён. Но такие действия неверны - удаление необходимо подтвердить.

Тем более, если удаляется ещё и с моего накопителя (зачем??!!).

При этом потеряна вся версионность - ведь из хранилища-то файл был удалён. А мне необходимо было всего лишь поглядеть изменения...

С этим нужно решить вопрос простым окном подтверждения действий.

 
Artyom Trishkin #:

В контекстном меню файла в редакторе вместо пункта меню "Сравнить ревизии" случайно нажал на "Удалить файл/папку из хранилища":


и файл без предупреждения был удалён из хранилища. Мало того, он был удалён и из локального расположения! А это в корне не правильно.

Благо код остался в редакторе во вкладке и был успешно пересохранён. Но такие действия неверны - удаление необходимо подтвердить.

Тем более, если удаляется ещё и с моего накопителя (зачем??!!).

При этом потеряна вся версионность - ведь из хранилища-то файл был удалён. А мне необходимо было всего лишь поглядеть изменения...

С этим нужно решить вопрос простым окном подтверждения действий.

Может нужно убрать галку "Торговля в один клик"? )))

 
Ihor Herasko #:

Может нужно убрать галку "Торговля в один клик"? )))

Тогда полка упадёт...

 
Artyom Trishkin #:

В контекстном меню файла в редакторе вместо пункта меню "Сравнить ревизии" случайно нажал на "Удалить файл/папку из хранилища":


и файл без предупреждения был удалён из хранилища. Мало того, он был удалён и из локального расположения! А это в корне не правильно.

Благо код остался в редакторе во вкладке и был успешно пересохранён. Но такие действия неверны - удаление необходимо подтвердить.

Тем более, если удаляется ещё и с моего накопителя (зачем??!!).

При этом потеряна вся версионность - ведь из хранилища-то файл был удалён. А мне необходимо было всего лишь поглядеть изменения...

С этим нужно решить вопрос простым окном подтверждения действий.

В последних билдах терминал сам стирает все мои графики из профиля (если переключится на другой профиль). И я спасаюсь только при помощи 

Главное: пока не нажата кнопка   - никакие изменения не уйдут в Хранилище.

 

Скажите какая версия была неудачная, 3041 - это уже удачная версия для компиляции? 

Сегодня обновился до 3042 версии - надо ли перекомпилировать советники для маркета? (Компилировал вчера билдом 3041)

 

Добрый день!

Build 3042

Иногда появляется ошибка в логе 

2021.09.24 15:46:14.640 Expert database error, database is locked

Мне известно, что она появляется при одновременном Insert в базу из разных потоков,

Этот момент я обрабатываю внутри библиотеки путем выявления последней ошибки с кодом  5605 = ERR_DATABASE_BUSY и в любом случае запись гарантированно произвожу через очереди и используя совместный доступ к БД (журнал WAL)

Ошибка редко, но появляется в логе.., возможно ее убрать, так как она дублирует ошибку 5605, либо добавить системную функцию проверки, когда файл базы заблокирован?  

 
Daniil Kurmyshev #:

Добрый день!

Build 3042

Иногда появляется ошибка в логе 

2021.09.24 15:46:14.640 Expert database error, database is locked

Мне известно, что она появляется при одновременном Insert в базу из разных потоков,

Этот момент я обрабатываю внутри библиотеки путем выявления последней ошибки с кодом  5605 = ERR_DATABASE_BUSY и в любом случае запись гарантированно произвожу через очереди и используя совместный доступ к БД (журнал WAL)

Ошибка редко, но появляется в логе.., возможно ее убрать, так как она дублирует ошибку 5605, либо добавить системную функцию проверки, когда файл базы заблокирован?  

Это сообщение от ядра базы, очень полезная фича при ошибках в SQL запросах.

Возможно сделаем функцию получения текста последней ошибки в ядре, вместо безусловного вывода в лог

 
Daniil Kurmyshev #:

Добрый день!

Build 3042

Иногда появляется ошибка в логе 

2021.09.24 15:46:14.640 Expert database error, database is locked

Мне известно, что она появляется при одновременном Insert в базу из разных потоков,

Этот момент я обрабатываю внутри библиотеки путем выявления последней ошибки с кодом  5605 = ERR_DATABASE_BUSY и в любом случае запись гарантированно произвожу через очереди и используя совместный доступ к БД (журнал WAL)

Ошибка редко, но появляется в логе.., возможно ее убрать, так как она дублирует ошибку 5605, либо добавить системную функцию проверки, когда файл базы заблокирован?  

Тоже за такие дополнения
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