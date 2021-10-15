Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 55
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MT5 b3042
Еще веселее!
Компилируется по F7 без проблем. При запуске из терминала следущие результаты:
В контекстном меню файла в редакторе вместо пункта меню "Сравнить ревизии" случайно нажал на "Удалить файл/папку из хранилища":
и файл без предупреждения был удалён из хранилища. Мало того, он был удалён и из локального расположения! А это в корне не правильно.
Благо код остался в редакторе во вкладке и был успешно пересохранён. Но такие действия неверны - удаление необходимо подтвердить.
Тем более, если удаляется ещё и с моего накопителя (зачем??!!).
При этом потеряна вся версионность - ведь из хранилища-то файл был удалён. А мне необходимо было всего лишь поглядеть изменения...
С этим нужно решить вопрос простым окном подтверждения действий.
В контекстном меню файла в редакторе вместо пункта меню "Сравнить ревизии" случайно нажал на "Удалить файл/папку из хранилища":
и файл без предупреждения был удалён из хранилища. Мало того, он был удалён и из локального расположения! А это в корне не правильно.
Благо код остался в редакторе во вкладке и был успешно пересохранён. Но такие действия неверны - удаление необходимо подтвердить.
Тем более, если удаляется ещё и с моего накопителя (зачем??!!).
При этом потеряна вся версионность - ведь из хранилища-то файл был удалён. А мне необходимо было всего лишь поглядеть изменения...
С этим нужно решить вопрос простым окном подтверждения действий.
Может нужно убрать галку "Торговля в один клик"? )))
Может нужно убрать галку "Торговля в один клик"? )))
Тогда полка упадёт...
В контекстном меню файла в редакторе вместо пункта меню "Сравнить ревизии" случайно нажал на "Удалить файл/папку из хранилища":
и файл без предупреждения был удалён из хранилища. Мало того, он был удалён и из локального расположения! А это в корне не правильно.
Благо код остался в редакторе во вкладке и был успешно пересохранён. Но такие действия неверны - удаление необходимо подтвердить.
Тем более, если удаляется ещё и с моего накопителя (зачем??!!).
При этом потеряна вся версионность - ведь из хранилища-то файл был удалён. А мне необходимо было всего лишь поглядеть изменения...
С этим нужно решить вопрос простым окном подтверждения действий.
В последних билдах терминал сам стирает все мои графики из профиля (если переключится на другой профиль). И я спасаюсь только при помощи
Главное: пока не нажата кнопка - никакие изменения не уйдут в Хранилище.
Скажите какая версия была неудачная, 3041 - это уже удачная версия для компиляции?
Сегодня обновился до 3042 версии - надо ли перекомпилировать советники для маркета? (Компилировал вчера билдом 3041)
Добрый день!
Build 3042
Иногда появляется ошибка в логе
2021.09.24 15:46:14.640 Expert database error, database is locked
Мне известно, что она появляется при одновременном Insert в базу из разных потоков,
Этот момент я обрабатываю внутри библиотеки путем выявления последней ошибки с кодом 5605 = ERR_DATABASE_BUSY и в любом случае запись гарантированно произвожу через очереди и используя совместный доступ к БД (журнал WAL)
Ошибка редко, но появляется в логе.., возможно ее убрать, так как она дублирует ошибку 5605, либо добавить системную функцию проверки, когда файл базы заблокирован?
Добрый день!
Build 3042
Иногда появляется ошибка в логе
2021.09.24 15:46:14.640 Expert database error, database is locked
Мне известно, что она появляется при одновременном Insert в базу из разных потоков,
Этот момент я обрабатываю внутри библиотеки путем выявления последней ошибки с кодом 5605 = ERR_DATABASE_BUSY и в любом случае запись гарантированно произвожу через очереди и используя совместный доступ к БД (журнал WAL)
Ошибка редко, но появляется в логе.., возможно ее убрать, так как она дублирует ошибку 5605, либо добавить системную функцию проверки, когда файл базы заблокирован?
Это сообщение от ядра базы, очень полезная фича при ошибках в SQL запросах.
Возможно сделаем функцию получения текста последней ошибки в ядре, вместо безусловного вывода в лог
Добрый день!
Build 3042
Иногда появляется ошибка в логе
2021.09.24 15:46:14.640 Expert database error, database is locked
Мне известно, что она появляется при одновременном Insert в базу из разных потоков,
Этот момент я обрабатываю внутри библиотеки путем выявления последней ошибки с кодом 5605 = ERR_DATABASE_BUSY и в любом случае запись гарантированно произвожу через очереди и используя совместный доступ к БД (журнал WAL)
Ошибка редко, но появляется в логе.., возможно ее убрать, так как она дублирует ошибку 5605, либо добавить системную функцию проверки, когда файл базы заблокирован?