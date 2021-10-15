Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 17
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Итак, скрипт взят со страницы ( https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5 ).
Добавлена строка:
Журнал:
и ошибка:
А посмотреть справку по copy_rates_from ?
Поставлено заново:
Моя система:
Из справки (Модуль MetaTrader для интеграции с Python) беру скрипт:
Запускаю в редакторе MetaEditor (терминал предварительно также запущен, в обзоре рынка есть 'EURAUD', 'AUDUSD', 'EURGBP', 'EURCAD'.
Результат:
Журнал:
Ошибка:
- создать скрипт на Python
- в окне МЕ:
кнопка компилировать, получаю в журнале ME:
у Вас что напишет при таких же действиях?
У меня настроен символ, на котором проходит тест:
поэтому Ваш скрипт даёт в журнале:
То есть символ 'AUDUSD', таймфрейм '1'.
Результат:
Журнал:
Ошибка:
Нужно добавить обработку ошибок, как я писал вчера
Результат
Нужно добавить обработку ошибок, как я писал вчера
Результат
Ага, так лучше. Остаётся выяснить вопрос - почему не качает данные по EURUSD. Я правильно поинмаю?
Добавлено: на трёх серверах проверил старт на холодную
- запустил скрипт (), терминал начал самостоятельную закачку и всё отработало без ошибок - тип объекта получаем правильный, а вот на сервере MetaQuotes-Demo (хедж) получаю стабильно ошибку типа данных. Больше сделать со своей стороны ничего не могу.
Запускаю в редакторе MetaEditor (терминал предварительно также запущен, в обзоре рынка есть 'EURAUD', 'AUDUSD', 'EURGBP', 'EURCAD'.
В обзоре 4 символа из 5, к которым обращается скрипт. Нет символа EURUSD и баров по нему, поэтому в момент запроса баров с этого символа результат нулевой.
Можно ведь тогда сделать проверку и включить нужный символ через symbol_select.
Ага, так лучше. Остаётся выяснить вопрос - почему не качает данные по EURUSD. Я правильно поинмаю?
Нужно анализировать полученные результаты и читать справку.
Нужно анализировать полученные результаты и читать справку.
Провел 18 запусков нового скрипта - на сервере MetaQuotes-Demo (хедж) - стабильно ошибка. Что можно анализировать, если сервер балуется?
Провел 18 запусков нового скрипта - на сервере MetaQuotes-Demo (хедж) - стабильно ошибка. Что можно анализировать, если сервер балуется?
Изначально посыл был в том, что Python в MetaEditor не работает. Пока я сам не привел нужный код для проверки.
Изначально посыл был в том, что Python в MetaEditor не работает. Пока я сам не привел нужный код для проверки.
Решился вопрос полным сносом папки [data folder]\bases (её размер был почти 40 Гб, сколько занимала история сервера 'MetaQuotes-Demo' я, к сожалению, не подумал запомнить).
Пока не знаю, как проверять такую ситуацию.