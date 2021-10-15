Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 33
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да. но в контекст вопроса был - целые числа.
я имел в виду переменные целых типов.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
fxsaber, 2021.08.24 01:52Нет предупреждения.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
fxsaber, 2021.08.24 09:45
Не знал, спасибо.
Целочисленная переменная сравнивается с собой же. Не думал, что это сложно видеть.
Вот примеры того, как можно обойти эти UB, с расширением результата операций до большей разрядности и без:
Спасибо. Получается, что нужно примерно представлять диапазон значений, задействованных в вычислительных выражений. И если есть угроза - страховать.
Мелочь, но может по пути поправят. Отсутствует крестик. (.gif)
Спасибо. Получается, что нужно примерно представлять диапазон значений, задействованных в вычислительных выражений. И если есть угроза - страховать.
В идеале, конечно, надо вообще не допускать переполнения и для этого ограничивать диапазон реально возможных значений операндов. Но на практике функция не всегда знает какие значения могут реально принимать её аргументы.
Мелочь, но может по пути поправят. Отсутствует крестик. (.gif)
Спасибо, поправили. Ждите обновление в бета версии
Вообще возможно на метак прикрутить блоги, для разно язычных трейдеров. Капитализация взлетит как у Марка Цукерберга.
Крутая платформа.
К сожалению, в новой сборке не решена проблема с масштабированием шрифтов в отдельных окнах терминала, подробно описанная вот здесь.
Насколько я понял, она обусловлена несовершенством ОС Windows 10 в части поддержки технологии HiDPI. Приложения других разработчиков (например, Total Commander от Ghisler) позволяют пользователю настраивать размеры шрифтов в разных элементах интерфейса.
Пожалуйста, добавьте такую возможность для элементов, перечисленных в этом посте, в следующую сборку МТ5 на тот период, пока Microsoft не решит эту проблему.
Возможно, это случается не так часто, но я сменил терминал на текущую версию выпуска (b.3014) в начале августа и не смог запустить скрипт из-за недопустимой версии:
Maybe it doesn't happen that often, but I have changed a terminal to the current release version (b.3014) at the beginning of August and failed to run a script due to an unvalid version:
This script runs without problems on the beta version 3020.
Этот скрипт работает без проблем на бета-версии 3020.
Регулярно пользуюсь TaskManager по F2. Очень полезная штука, спасибо.
Возможно ли в нем строки одного типа (советники, символы и т.д.) нумеровать? Чтобы было видно, сколько советников или символов в работе.
Возможно, это случается не так часто, но я сменил терминал на текущую версию выпуска (b.3014) в начале августа и не смог запустить скрипт из-за недопустимой версии:
Maybe it doesn't happen that often, but I have changed a terminal to the current release version (b.3014) at the beginning of August and failed to run a script due to an unvalid version:
This script runs without problems on the beta version 3020.
Этот скрипт работает без проблем на бета-версии 3020.
Подозреваю, что скрипт скомпилирован в Debug или Profile, для таких EX5 требуется версия терминала не менее версии компилятора, которым эти EX5 были созданы