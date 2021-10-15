Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 33

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mktr8591:
да. но в контекст вопроса был - целые числа.

я имел в виду переменные целых типов.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях

fxsaber, 2021.08.24 01:52

Нет предупреждения. 
void OnStart()
{
  int i = 0;
  
  if (i != i) // Нет предупреждения о невыполнимости условия.
    ;
}


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях

fxsaber, 2021.08.24 09:45

Не знал, спасибо.

Целочисленная переменная сравнивается с собой же. Не думал, что это сложно видеть.


 
mktr8591:

Вот примеры того, как можно обойти эти UB, с расширением результата операций до большей разрядности и без:

Спасибо. Получается, что нужно примерно представлять диапазон значений, задействованных в вычислительных выражений. И если есть угроза - страховать.

 

Мелочь, но может по пути поправят. Отсутствует крестик. (.gif) 


 
fxsaber:

Спасибо. Получается, что нужно примерно представлять диапазон значений, задействованных в вычислительных выражений. И если есть угроза - страховать.

Да.

В идеале, конечно, надо вообще не допускать переполнения и для этого ограничивать диапазон реально возможных значений операндов. Но на практике функция не всегда знает какие значения могут реально принимать её аргументы.

 
Vladimir Pastushak:

Мелочь, но может по пути поправят. Отсутствует крестик. (.gif) 

Спасибо, поправили. Ждите обновление в бета версии

 

Вообще возможно на метак прикрутить блоги, для разно язычных трейдеров. Капитализация взлетит как  у Марка Цукерберга. 

Крутая платформа.

 

К сожалению, в новой сборке не решена проблема с масштабированием шрифтов в отдельных окнах терминала, подробно описанная вот здесь.

Насколько я понял, она обусловлена несовершенством ОС Windows 10 в части поддержки технологии HiDPI. Приложения других разработчиков (например, Total Commander от Ghisler) позволяют пользователю настраивать размеры шрифтов в разных элементах интерфейса.

Пожалуйста, добавьте такую возможность для элементов, перечисленных в этом посте, в следующую сборку МТ5 на тот период, пока Microsoft не решит эту проблему. 

Использование MT5 на мониторе с разрешением 4К
Использование MT5 на мониторе с разрешением 4К
  • 2019.10.22
  • www.mql5.com
Добрый день, обращаюсь к команде разработчиков MT5. Я использую монитор с разрешением 4К размером 43”...
 

Возможно, это случается не так часто, но я сменил терминал на текущую версию выпуска (b.3014) в начале августа и не смог запустить скрипт из-за недопустимой версии:

Maybe it doesn't happen that often, but I have changed a terminal to the current release version (b.3014) at the beginning of August and failed to run a script due to an unvalid version: 

2021.08.26 09:34:33.147 LiveUpdate      check for release version
2021.08.26 09:34:33.697 LiveUpdate      you are using the latest version
2021.08.26 09:34:50.734 MQL5    'CheckTime.ex5' has newer unsupported version, please update your client terminal
2021.08.26 09:34:50.735 Scripts loading of CheckTime (AUDNZD,H4) failed [560]

This script runs without problems on the beta version 3020.

Этот скрипт работает без проблем на бета-версии 3020.

 

Регулярно пользуюсь TaskManager по F2. Очень полезная штука, спасибо.


Возможно ли в нем строки одного типа (советники, символы и т.д.) нумеровать? Чтобы было видно, сколько советников или символов в работе.

 
Carl Schreiber #:

Возможно, это случается не так часто, но я сменил терминал на текущую версию выпуска (b.3014) в начале августа и не смог запустить скрипт из-за недопустимой версии:

Maybe it doesn't happen that often, but I have changed a terminal to the current release version (b.3014) at the beginning of August and failed to run a script due to an unvalid version:

This script runs without problems on the beta version 3020.

Этот скрипт работает без проблем на бета-версии 3020.

Подозреваю, что скрипт скомпилирован в Debug или Profile, для таких EX5 требуется версия терминала не менее версии компилятора, которым эти EX5 были созданы

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