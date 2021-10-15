Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 2
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По какой причине Push-сообщения на мобильное устройство через Wi-Fi сеть доставляется, а через мобильную сеть интернет не доставляется?
Только что проверил на
на iPhone - и через WiFi и через сотовую сеть Push прилетают мгновенно.
По какой причине Push-сообщения на мобильное устройство через Wi-Fi сеть доставляется, а через мобильную сеть интернет не доставляется?
прилетело обновление, обновился и теперь при запуске висит с таким заголовком. Что делать?
UPD оказалось спотыкался на common.ini, после удаления которого терминал стал запускаться нормально, но если выбрать кастомный лайаут (с которым терминал нормально запускался утром, до обновления), то опять получил зависание терминала. Удалил этот лайаут, настрою по его по новой.
Форум нужно иногда читать, об изменениях разработчики пишут, ну или воспользоваться поиском по сайту
MqlTradeRequest request={};
Не стоит ругать и обзывать, если у Вас не владеете информацией. Сообщения об изменениях:
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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Ilyas, 2021.05.28 18:18
Мы расширяем инициализирующие последовательности "{ ... }", в ближайшем билде будет разрешено использовать любое выражение, а не только константное.
Вместо с этим изменением, появится и граничение на использование констант для перечислений (как для обычного выражения): если константа не входит в перечисление, то будет выдана соответствующая ошибка.
Анализ существующих кодов показал, что часто неправильно используется последовательность из одного нуля - "{0}"
Например так:
Такая запись означает, выставить значение ноль для первого поля структуры и обнулить остальные поля.
Для приведённой выше строки кода, по новым правилам, будет выдана ошибка, т.к. первое поле имеет тип ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS, перечисление, в котором отсутствует значение "0"
Правильно будет так:
MqlTradeRequest request={};
Ошибка компилятора.
(1) - это скорее исключение для совместимости с С\С++ как часто используемая конструкция. В MQL указатели - это фактически не указатели (отсутствует адресная арифметика), а ссылки и общем случае указатель к bool преобразовать нельзя (2)(3)(5). А если можно было бы, тогда в (4) вместе вызова функции (*) получили бы простое условие (6)