Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 43
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Разработчикам - предложение по ME:
Сделайте, пожалуйста, горячие кнопки для быстрого перехода на начало/конец функции (внутри объявления класса - на начало/конец класса),
Например, CTRL-DOWN :переход на конец текущей ф-ии -> начало следущей -> её конец -> ...
CTRL-UP - аналогично вверх.
b3031
Делаю такой скрипт
Компилирую по F7 и запускаю из терминала. В логе сообщение "zero divide, check divider ....", после чего терминал аварийно закрывается. Не всегда с первого раза, но если несколько раз подряд запустить, то с 3-4 раза точно вылет.
Похожий скрипт:
По F7 все работает, печатает 0, никаких сообщений об ошибке.
static переменные как-то иначе обрабатываются?
b3031
Делаю такой скрипт
Компилирую по F7 и запускаю из терминала. В логе сообщение "zero divide, check divider ....", после чего терминал аварийно закрывается. Не всегда с первого раза, но если несколько раз подряд запустить, то с 3-4 раза точно вылет.
Видимо это защита от издевательства над терминалом)))
Либо неправильная работа MQL_MEMORY_USED, либо, действительно, скрипт потребляет значительно больше памяти, чем должен.
Все же удалось обнаружить утечку памяти.
Запуск на RannForex-Server.
На b3007 все отлично.
Но даже здесь по какой-то причине скрипт потребляет на несколько десятков мегабайтов больше, чем должен.
Строка для поиска: Oshibka 032.
b3031
Делаю такой скрипт
Компилирую по F7 и запускаю из терминала. В логе сообщение "zero divide, check divider ....", после чего терминал аварийно закрывается. Не всегда с первого раза, но если несколько раз подряд запустить, то с 3-4 раза точно вылет.
Win7
Вы используете виртуальную машину?
Если да, то какую и какая ОС на хосте ?
Похожий скрипт:
По F7 все работает, печатает 0, никаких сообщений об ошибке.
static переменные как-то иначе обрабатываются?
Спасибо за сообщение - переоптимизация, исправим
выражение с делением заменялось на
это оптимизация для 1/X, расчитана была на софтверную проверку X==0 до деления, которую отключили.
Win7
Вы используете виртуальную машину?
Если да, то какую и какая ОС на хосте ?