Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 50
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После переключения на новый профиль, терминал снова стирает все графики в шаблоне с которого было переключение.
Началось в билде 3037 и продолжается в 3038:
3038 после обновления не запускается.
Откатился на 3037, он тут же обновился и опять не запустился. Лог терминала (вырезал только сообщения о запуске/остановке советников, сервисов и индикаторов):
3038 после обновления не запускается.
Откатился на 3037, он тут же обновился и опять не запустился. Лог терминала (вырезал только сообщения о запуске/остановке советников, сервисов и индикаторов):
Если запустить эдитор и нажать Ф4, он секунд 5-7 думает, но ничего не происходит.
3038 после обновления не запускается.
Запустился при добавлении terminal64.exe в исключения HIPS (другие исключения не помогали):
Данные хранятся в миллионных долях, чтобы получить значение нужно его разделить на 1'000'000.0
При чём следует учесть, что значение LONG_MIN означает, что для данного показателя значение отстутвует.
Я добавил новые методы в структуру MqlCalendarValue, которые автоматизируют это:
Ilyas, спасибо конечно. Но что-то перемудрили с методами. Пытался получить описание значения события по его идентификатору.
Пример:
Журнал:
Это событие "United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index m/m" от 25 Nov 2020, где actual = 0.0%, previous = 0.2%, forecast = 0.1%
Насколько понимаю, то MqlCalendarValue::HasActualValue() некорректно обрабатывает нулевое значение, считая его неправильным.
Просьба исправить.
В правом-нижнем углу терминала знак кирпича - что это значит?
Началось в билде 3037 и продолжается в 3038:
Исправил. Спасибо!
Ilyas, спасибо конечно. Но что-то перемудрили с методами. Пытался получить описание значения события по его идентификатору.
Пример:
Журнал:
Это событие "United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index m/m" от 25 Nov 2020, где actual = 0.0%, previous = 0.2%, forecast = 0.1%
Насколько понимаю, то MqlCalendarValue::HasActualValue() некорректно обрабатывает нулевое значение, считая его неправильным.
Просьба исправить.
Спасибо, исправлено. (ошибка копипаст)
Исправил. Спасибо!
Добрый день!
А нельзя ли поправить расписание сессий для Срочного рынка (фьючерсы)?
Ведь биржа давно транслирует это расписание.