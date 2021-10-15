Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 44
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
fxsaber, 2021.09.02 02:44
Либо неправильная работа MQL_MEMORY_USED, либо, действительно, скрипт потребляет значительно больше памяти, чем должен.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
fxsaber, 2021.09.02 02:59
Но даже здесь по какой-то причине скрипт потребляет на несколько десятков мегабайтов больше, чем должен.
b3033. Вылет по памяти, вроде, больше не происходит. Но вопросы остались.
Массив под тики всегда выделяется немного больше чем имеется тиков
b3033
1.вылета терминала по zero divide пока не наблюдается!
2. Начиная с какого-то билда, если во время отладки преисходит прерывание по делению на ноль и на предложение перейти в дебагер выбрать "ОК", то в логе экспертов не остается никакого сообщения об ошибке. Это не гуд.
Я заметил, что тип результата унарного минуса для uint сделали uint, как по стандарту. Это на постоянно?
Я заметил, что тип результата унарного минуса для uint сделали uint, как по стандарту. Это на постоянно?
Да, чтобы не было разницв между -uint и 0-uint
Просьба починить древний баг CopyTicks - в первые минуты субботы не работает закачка тиков за прошедшую пятницу. Нет тиков.
Воспроизводится и через GUI - CTRL+U.
Просьба починить древний баг CopyTicks - в первые минуты субботы не работает закачка тиков за прошедшую пятницу. Нет тиков.
Воспроизводится и через GUI - CTRL+U.
Уважаемый! Я тоже, безрезультатно, пытался обратить внимание MQ на "корявость" их тиков.
Они проигнорировали - это понятно. А Все остальные пользователи ПОЧЕМУ промолчали???
Не заморачивайтесь на этих БИТЫХ тиках!!!
Как посоветовал очень уважаемый мною человек -"скачай tick data suite и сиди спокойно) мт помойка"
+100500 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня 3029 и 3030 не запускаются
3021 нормально
Разработчики не реагируют. Последний билд - то же. Не работают ни портабл, ни стандартная установка, ни чистая.
Вижу, что не у всех проблема, но уже несколько веток с жалобами. От чего зависит - от ОС или проца, неясно. Разработчики не интересуются деталями. Логи я приводил, но толку от них...
Я откатился, может когда-нибудь проблема рассосётся.
Реакция разработчиков традиционно удивляет. На большинство проблем не дают видимой реакции, чтобы успокоить: "проблему видим, решаем", "спасибо за сообщение". Отвечают только если уже нашли решение и скоро исправят/выложат.
В последних билдах все красиво и "модно"
Но некоторые иконки непонятны или "невидны"
Ранее, в оптимизаторе MT5 было ясно - какой параметр модернизируем!!!
Было четко видно, какие параметры выбраны для оптимизации:
Сейчас же! ну не совсем понятно, какие параметры выбраны для оптимизации:
Строка не делается жирным!
Все строковые параметры автоматически выбираются значком , котоырй используется для оптимизации!!!
Видно только с правой стороны! какой параметр выбран! Что неудобно.
Плиз. Сделайте как ранее - выделите жирным шрифтом строку параметра, который оптимизируется!
Сделайте более яркую иконку выбора параметра для оптимизации!
Также поправьте значки в Избранном.
Я так понял реальные счета не имеют иконки в Навигаторе: Избранное
и демо счета слева зеленые - справа синие!!!!
b3033, иногда график одиночного прохода имеет справа пустое место.
Повторный запуск - уходит эта пустота.