Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 18
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Решился вопрос полным сносом папки [data folder]\bases (её размер был почти 40 Гб, сколько занимала история сервера 'MetaQuotes-Demo' я, к сожалению, не подумал запомнить).
Пока не знаю, как проверять такую ситуацию.
После пяти запусков именно на сервере 'MetaQuotes-Demo' скрипта ( #164 ) появилась ошибка
2021.07.21 10:26:34.466 Python type(eurusd_rates)= <class 'NoneType'> 2021.07.21 10:26:34.466 Python mt5.copy_rates_from(EURUSD) failed. error= (-1, 'Terminal: Call failed')
Остальные три сервера отрабатывают без ошибки.
Добавлено: и остальные серверы после нескольких запусков посыпали ошибкой.
При вызове copy_rates_from и получение ошибки
- это есть аналог MQL5 ошибки
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
4401
Requested history not found
?
Стоит v2994
У меня такое предложение.
Вернуть функциям ChartXYToTimePrice и ChartTimePriceToXY нормальную скорость.
Приходится мудрить через канвас, но и это не панацея.
Подробнее со столкнувшейся проблемой писал здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/373748
Вообще, работа с объектами довольно медленная. Я бы не просил чего не знал, но в МТ4 такой проблемы нет.
Также существует проблема с прогрузкой котировок, поднимал тему здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/373465
И опять же решение через канвас...
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна
fxsaber, 2021.06.19 14:39Веский довод, почему сейчас в Терминале неправильно. Переделал скрипт в советник.
Результат Тестера.
Все четко и правильно в Тестере! Это не повод ломать Тестер. Это повод вернуть хотя бы поведение Терминала к тому, что было еще в b2958. Там работало только для inFrom = 0, но работало. В Тестере работает для любого inFrom правильно. Это абсолютно логично.
Что имеем на данный момент. HistorySelect в Терминале и в Тестере работают разными алгоритмами. При этом в Тестере этот алгоритм удобный и логичный, да еще и супер-быстрый - дозапись всего, что приходит в историю, в конец таблицы. В Терминале же - нет.
Заметьте, не упоминаю сортировку по какому-либо признаку во время работы советника. Просто говорю о дозаписи в конец (а не в середину) новых элементов истории.
Если же говорить о сортировке, то она нужна только один раз - при запуске советника. И сортировка должна быть по ORDER_TIME_DONE_MSC (при совпадающих значениях - по тикету). Тогда будет полная однозначность HistorySelect-таблицы во время работы и сразу после запуска.
Время компиляции и размер EX5 очень сильно выросли при переходе b2982->b3003. Несколько раз перепроверил. Встроенных ресурсов в коде нет.
Попробовал ускорить через ini - не выходит.
Странно, что первая строка с нулем. Поделитесь методами ускорения компиляции. Пока приходится использовать Debug-EX5 - в 20 раз быстрее генерируется, чем при Release.
Поделитесь методами ускорения компиляции. Пока приходится использовать Debug-EX5 - в 20 раз быстрее генерируется, чем при Release.
Самый простой способ - создать Новый проект из исходного файла и отключить в самом проекте свойство: Максимальная оптимизация
Убрал все виды новостей
Но кол-во "99" по прежнему висит и звуковое бульканье постоянно всплывает в терминале. Это жуть, как отвлекает.
Как отключить? Порой прилетает по 5-7 звуков за раз!
Где можно включить или отключить метки новостей на графике?
По тестеру. По дизайну пока не знаю, что предложить (где что расположить). Думал несколько дней. И пришёл к следующему выводу.
Тестер (как и метаедитор) должен быть отдельным независимым окном со всем функционалом, с вкладками тестирования.
Т.к. сейчас тестирование происходит в отдельном окне, то это вызывает у меня (думаю у всех тех, кто не долго работал с тестером и всех, кто перешёл с МТ4) множество неудобств в пользовании.
Да, в МТ4 тестер занимал слишком много полезного пространства в самом терминале, но можно было сменять вкладки, сравнивать визуал одной и другой версии индикатора/советника, а также можно было накидывать индикаторы прямо на окно тестирования.
Сейчас в МТ5 это выглядит следующим образом. Тестер по прежнему съедает полезное пространство терминала, но тестирование идёт в новом втором окне, в котором нет вкладок, нельзя накидывать на окно тестирования ещё что-то.
Решается это конечно созданием шаблона тестера прямо с индюками. Однако и шаблон тестера разве кто знает как поменять? Почему бы сразу в терминале не сделать tester.tpl, это хоть на мысли наведёт.
Отдельная программа тестера решила бы множество проблем, связанных с понимаем, что куда тыкать.
А ещё можно было бы вызывать тестирование кода прямо из метаедитора, не запуская сам терминал.