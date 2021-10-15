Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 16
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Можно посмотреть на этот скрипт из поставки? Здесь технический форум и нужны детали.
По крайней мере можно сделать отладку в PyCharm
Скрипт из поставки: \MQL5\Scripts\Python\plot_chart.py
Удалил Python (через удаление программ). Удалил остатки папок на диске. Через редактор MetaEditor
скачал версию 'python-3.9.2-amd64'
Установил, добавил пакеты
Запустил редактор и терминал. И сразу на \MQL5\Scripts\Python\plot_chart.py та же ошибка:
Скрипт из справки (https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5)
Предположительно, что-то с датой:
Из-за этого ошибка.
Скрипт из справки (https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5)
Предположительно, что-то с датой:
Из-за этого ошибка.
Добавь строку
# получим бары с разных инструментов разными способами eurusd_rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,28,13), 1000) print('type(eurusd_rates)=',type(eurusd_rates))
Добавь строку
Результат как я и показывал несколько раз:
Добавлено: самое главное вчера до падения сайта и до обновлений терминала всё работало, так как я начинал заполнять новую тему и писал примеры сразу проверяю их ..
Ты не показывал. Только ошибку. Теперь нужно понять почему она происходит.
По какой то причине на запрос получаем пустоту. А где начало лога? Хоть что то скрипт выводит в журнал?
Итак, скрипт взят со страницы ( https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5 ).
Добавлена строка:
# получим бары с разных инструментов разными способами eurusd_rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,28,13), 1000) print('type(eurusd_rates)=',type(eurusd_rates))
Журнал:
2021.07.20 19:29:14.188 Python "C:\Users\barab\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe" -u "C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\431DCBD444D0C6CA1C175FACFD0E248D\MQL5\Scripts\Python\MyScr\1.py" KO 1440 2021.07.20 19:29:14.986 Python TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, tradeapi_disabled=False, email_enabled=False, ftp_enabled=False, notifications_enabled=True, mqid=True, build=3000, maxbars=100000, codepage=0, ping_last=59907, community_balance=160.114087, retransmission=0.0, company='MetaQuotes Software Corp.', name='MetaTrader 5', language='English', path='C:\\Program Files\\MetaTrader 5', data_path='C:\\Users\\barab\\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\Terminal\\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075', commondata_path='C:\\Users\\barab\\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\Terminal\\Common') 2021.07.20 19:29:14.986 Python (500, 3000, '19 Jul 2021') 2021.07.20 19:29:15.001 Python type(eurusd_rates)= <class 'NoneType'> 2021.07.20 19:29:15.001 Python euraud_ticks( 1000 ) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580209200, 1.63412, 1.63437, 0., 0, 1580209200067, 130, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580209200, 1.63416, 1.63437, 0., 0, 1580209200785, 130, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580209201, 1.63415, 1.63437, 0., 0, 1580209201980, 130, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580209202, 1.63419, 1.63445, 0., 0, 1580209202192, 134, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580209203, 1.6342, 1.63445, 0., 0, 1580209203004, 130, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580209203, 1.63419, 1.63445, 0., 0, 1580209203487, 130, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580209203, 1.6342, 1.63445, 0., 0, 1580209203694, 130, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580209203, 1.63419, 1.63445, 0., 0, 1580209203990, 130, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580209204, 1.63421, 1.63445, 0., 0, 1580209204194, 130, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580209204, 1.63425, 1.63445, 0., 0, 1580209204392, 130, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python audusd_ticks( 40449 ) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580122800, 0.67858, 0.67868, 0., 0, 1580122800244, 130, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580122800, 0.67858, 0.67867, 0., 0, 1580122800429, 4, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580122800, 0.67858, 0.67865, 0., 0, 1580122800817, 4, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580122801, 0.67858, 0.67866, 0., 0, 1580122801618, 4, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580122802, 0.67858, 0.67865, 0., 0, 1580122802928, 4, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580122809, 0.67855, 0.67865, 0., 0, 1580122809526, 130, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580122809, 0.67855, 0.67864, 0., 0, 1580122809699, 4, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580122813, 0.67855, 0.67863, 0., 0, 1580122813576, 4, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580122815, 0.67856, 0.67863, 0., 0, 1580122815190, 130, 0.) 2021.07.20 19:29:15.001 Python (1580122815, 0.67855, 0.67863, 0., 0, 1580122815479, 130, 0.)
и ошибка:
Пример ( https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesfrom_py ) отрабатывает без ошибки.
Результат:
Но здесь дата обрабатывается по-другому:
Понизил версию пакета 'MetaTrader5' до 5.0.33
Результата не дало. Ошибка по прежнему.
Понизил версию пакета 'MetaTrader5' до 5.0.33
Результата не дало. Ошибка по прежнему.
Может стоит понизить версию Питона?