Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 20

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Так возможно как-то решить эту проблему в ME?

2021.07.31 19:20:14.310 Storage invalid MQL5 login or password

Длина пароля - 32 символа. В Терминале все отлично соединяется.

 

I (b. 2981) don't see any of my favourites in the signal tab.
Я (р. 2981) не вижу ни одного из своих избранных сигналов на вкладке сигналов.


I have defined about 9 favourite signals which I can see on the MQL website:
Я определил около 9 любимых сигналов, которые я могу видеть на сайте MQL:


but in the terminal (I am logged in as I see my balance and I have allowed https://www.mql5.com/)
I see signals only in the page Main (147 pages with 4 signals each):
но в терминале (я вошел в систему, так как вижу свой баланс и разрешил https://www.mql5.com/)
Я вижу сигналы только на странице Главная (147 страниц с 4 сигналами на каждой).




If I click on Favourites the tab is empty:
Если я нажимаю на Избранное, вкладка пуста:



and the same for Statistics:
и то же самое для Статистики:


Entdecken Sie neue Möglichkeiten des MetaTrader 5 mit MQL5 Gemeinschaft und Services
Entdecken Sie neue Möglichkeiten des MetaTrader 5 mit MQL5 Gemeinschaft und Services
  • www.mql5.com
MQL5: eine Sprache von Handelsstrategien, eingebaut in die Handelsplattform MetaTrader 5, mit der man eigene Handelsroboter, technische Indikatoren, Skripte und Funktionsbibliotheken
 

Окно быстрого ввода (вызывается по ENTER на чарте) в определенных ситуациях почти не видно.


На анимации эта проблема с левым чартом.

 

b3007, ошибка ME по ALT+G.


Нажал ALT+G на переменной в строке 1268. Одно из предложений перехода находится ниже - 1326 строка. Это явная ошибка.

Для воспроизведения нужно взять MT4Orders.mqh.

MT4Orders
MT4Orders
  • www.mql5.com
Параллельное использование ордерных систем MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
 
Просьба добавить в ME информацию о количестве файлов (и их объем), задействованных при компиляции. 
code generated          1       1
0 errors, 0 warnings, 23354 msec elapsed                1       1
 
Интересно, что EX5 стал значительно компактнее EX4.
 

Билд 3010 получаю такое 

2021.08.04 12:24:53.458 17 undeleted objects left
2021.08.04 12:24:53.458 10 objects of type CMyButton left
2021.08.04 12:24:53.458 7 objects of type CContent left
2021.08.04 12:24:53.479 7 undeleted objects left
2021.08.04 12:24:53.479 7 objects of type CContent left
2021.08.04 12:24:53.509 7 undeleted objects left
2021.08.04 12:24:53.509 7 objects of type CContent left

В предыдущем билде такого не было, графики чисты без обьектов.
 
Vladimir Pastushak:

Билд 3010 получаю такое 

2021.08.04 12:24:53.458 17 undeleted objects left
2021.08.04 12:24:53.458 10 objects of type CMyButton left
2021.08.04 12:24:53.458 7 objects of type CContent left
2021.08.04 12:24:53.479 7 undeleted objects left
2021.08.04 12:24:53.479 7 objects of type CContent left
2021.08.04 12:24:53.509 7 undeleted objects left
2021.08.04 12:24:53.509 7 objects of type CContent left

В предыдущем билде такого не было, графики чисты без обьектов.

Это не графические объекты. Пользуйтесь поиском - https://www.mql5.com/en/search#!keyword=undeleted%20objects%20left

 
Rashid Umarov:

Это не графические объекты. Пользуйтесь поиском - https://www.mql5.com/en/search#!keyword=undeleted%20objects%20left

я не использую оператор new и указатели. Делаю всегда так 

#include "gui.mqh" gui pan;

Раньше до билда 3010 все работало нормально. Сообщение стало появляться только в билде 3010.

 
Vladimir Pastushak:

я не использую оператор new и указатели. Делаю всегда так 

#include "gui.mqh" gui pan;

Раньше до билда 3010 все работало нормально. Сообщение стало появляться только в билде 3010.

Не используйте, если не знаете как работает.

Данный файл gui.mqh не входит в поставку.

Сначала речь шла о графиках, теперь переключились на включаемый файл.

Постарайтесь минимально разобраться самостоятельно. Зачем писать о проблемах, которые никто кроме вас проверить не может?

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