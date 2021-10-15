Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 20
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Так возможно как-то решить эту проблему в ME?
Длина пароля - 32 символа. В Терминале все отлично соединяется.
I (b. 2981) don't see any of my favourites in the signal tab.
Я (р. 2981) не вижу ни одного из своих избранных сигналов на вкладке сигналов.
I have defined about 9 favourite signals which I can see on the MQL website:
Я определил около 9 любимых сигналов, которые я могу видеть на сайте MQL:
but in the terminal (I am logged in as I see my balance and I have allowed https://www.mql5.com/)
I see signals only in the page Main (147 pages with 4 signals each):
но в терминале (я вошел в систему, так как вижу свой баланс и разрешил https://www.mql5.com/)
Я вижу сигналы только на странице Главная (147 страниц с 4 сигналами на каждой).
If I click on Favourites the tab is empty:
Если я нажимаю на Избранное, вкладка пуста:
and the same for Statistics:
и то же самое для Статистики:
Окно быстрого ввода (вызывается по ENTER на чарте) в определенных ситуациях почти не видно.
На анимации эта проблема с левым чартом.
b3007, ошибка ME по ALT+G.
Нажал ALT+G на переменной в строке 1268. Одно из предложений перехода находится ниже - 1326 строка. Это явная ошибка.
Для воспроизведения нужно взять MT4Orders.mqh.
Билд 3010 получаю такое
2021.08.04 12:24:53.458 17 undeleted objects left
2021.08.04 12:24:53.458 10 objects of type CMyButton left
2021.08.04 12:24:53.458 7 objects of type CContent left
2021.08.04 12:24:53.479 7 undeleted objects left
2021.08.04 12:24:53.479 7 objects of type CContent left
2021.08.04 12:24:53.509 7 undeleted objects left
2021.08.04 12:24:53.509 7 objects of type CContent left
Билд 3010 получаю такое
2021.08.04 12:24:53.458 17 undeleted objects left
2021.08.04 12:24:53.458 10 objects of type CMyButton left
2021.08.04 12:24:53.458 7 objects of type CContent left
2021.08.04 12:24:53.479 7 undeleted objects left
2021.08.04 12:24:53.479 7 objects of type CContent left
2021.08.04 12:24:53.509 7 undeleted objects left
2021.08.04 12:24:53.509 7 objects of type CContent left
Это не графические объекты. Пользуйтесь поиском - https://www.mql5.com/en/search#!keyword=undeleted%20objects%20left
Это не графические объекты. Пользуйтесь поиском - https://www.mql5.com/en/search#!keyword=undeleted%20objects%20left
я не использую оператор new и указатели. Делаю всегда так
#include "gui.mqh" gui pan;
Раньше до билда 3010 все работало нормально. Сообщение стало появляться только в билде 3010.
я не использую оператор new и указатели. Делаю всегда так
#include "gui.mqh" gui pan;
Раньше до билда 3010 все работало нормально. Сообщение стало появляться только в билде 3010.
Не используйте, если не знаете как работает.
Данный файл gui.mqh не входит в поставку.
Сначала речь шла о графиках, теперь переключились на включаемый файл.
Постарайтесь минимально разобраться самостоятельно. Зачем писать о проблемах, которые никто кроме вас проверить не может?