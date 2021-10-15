Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 5
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
fxsaber, 2021.06.22 23:36
b2981, просьба исправить поведение на прежнее (b2958).
Для торговли вынужден не использовать свежие билды (b2982). Просьба исправить поведение HistorySelect.
При скроллинге (ползунок тяну мышкой) Обзора рынка возникают такие артефакты.
В журнале есть такие сообщения
И таких реджектов было много.
Но в Истории нет ни слова про реджекты. Это баг или фича, что CloseBy-реджеты никак не отображаются в таблице истории?
В журнале есть такие сообщения
И таких реджектов было много.
Но в Истории нет ни слова про реджекты. Это баг или фича, что CloseBy-реджеты никак не отображаются в таблице истории?
Интересно, что возвращал OrderSend на CloseBy-приказ.
Интересно, что возвращал OrderSend на CloseBy-приказ.
Тут я дёргал через MT4Orders
Что выдавало
Тут я дёргал через MT4Orders
Что выдавало
Видимо, отключили распечатку.
Видимо, отключили распечатку.
Внутренний вывод алёртов в целях скорости был отключен, да.
Непонятно, почему разные терминалы имеют разные иконки.
Подскажите, как сделать, чтобы этот советник не алертил при переключении на другие счета?
Подскажите, как сделать, чтобы этот советник не алертил при переключении на другие счета?