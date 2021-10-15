Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 28
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Если бы там был 0, сработала бы проверка, и не было бы zero divide.
Иляс уже ответил — скорее всего там NaN
I have changed my code to: / Я изменил свой код на:
This way it should work. Этот способ должен сработать.
Что означает "полное заполнение (full fill)"?
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления
fxsaber, 2021.05.04 23:59
Возможно, стоит удалить и в ME из всплывающей подсказки этот рудимент.
Просьба удалить упоминание DEAL_ENTRY_STATE.
На удаленных машинах (VPS через RDP) постоянно сталкиваюсь с одной и той же проблемой.
Запущено несколько одинаковых советников. Одни реагируют на нажатие CTRL/SHIFT, другие - нет.
Если из советника, который не реагирует на эти клавиши, запустить что-нибудь стороннее через это.
То советник волшебным образом начинает реагировать на нажатия CTRL/SHIFT!
Вроде, про проблему отсутствия реакций на нажатия в VPS где-то озвучивалось ранее. Про костыль "лечения" - нет.
Просьба посмотреть эту проблему.
Из справки:
По умолчанию, целые числа отображаются в окне наблюдения в десятичном виде. Чтобы вывести значение в двоичном или шестнадцатеричном виде, в поле "Выражение" укажите через запятую модификатор b или x соответственно.
В последней сборке это больше не работает (2981/3021).
Ошибка в ME (b3021) при попытке перехода на метод.
Строка для поиска: Oshibka 031.
Ошибка в ME (b3021) при попытке перехода на метод.
Строка для поиска: Oshibka 031.
Исправлено
На удаленных машинах (VPS через RDP) постоянно сталкиваюсь с одной и той же проблемой.
Запущено несколько одинаковых советников. Одни реагируют на нажатие CTRL/SHIFT, другие - нет.
Если из советника, который не реагирует на эти клавиши, запустить что-нибудь стороннее через это.
То советник волшебным образом начинает реагировать на нажатия CTRL/SHIFT!
Вроде, про проблему отсутствия реакций на нажатия в VPS где-то озвучивалось ранее. Про костыль "лечения" - нет.
Просьба посмотреть эту проблему.
Возможно проблема связана с фокусом чарта ?
MQL программы могут получать состояния клавиш только на "активных" чартах.
Возможно проблема связана с фокусом чарта ?
MQL программы могут получать состояния клавиш только на "активных" чартах.
Окно чарта максимизировано. На другие клавиши реагирует отлично. Проблема только с этими.
Окно начинает замечать эти клавиши всегда, если запустить с советника из этого окна что-нибудь стороннее.
Итого получается, что открыто 10 окон. Беру любое активное - реагирует на все буквенные клавиши. Но только 20% реагирует на CTRL/SHIFT. На каждом из оставшихся что-нибудь запускаю стороннее, и тогда и они начинают видеть CTRL/SHIFT.
Беда происходит на WinServer 2019. Точно видел подобные сообщения на форуме. Найти не могу.
b2981
скриптпри компиляции выдает ошибку "Internal compiler error"
вот этот компилируется нормально,
но при запуске по F5 дебагер выдает алерт "Возникла критическая ошибка, отладка остановлена".
лог экспертов:
Вариант с LONG_MIN при отладке выдает аналогичный крэш-лог.
Может быть, в новых билдах исправлено?