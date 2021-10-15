Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 19
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MessageBox останавливает выполнение советника. Просьба рассмотреть возможность задавать для MessageBox обратный отсчет времени на принятие решения пользователем.
Это вопрос 2012 года
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопрос о MessageBox()
Alexey Navoykov, 2012.02.07 15:21
Сейчас попробовал, в MQL4 эта недокументированная функция вызывается без проблем. Вот рабочий пример:
Это вопрос 2012 года
Но нестандартное решение
I (b3003) want to change hasChanged to HasChanged firstly in the actual and then in all files. / Я хочу изменить hasChanged на HasChanged сначала в фактическом, а затем во всех файлах
Найти и найти и заменить в одном или нескольких файлах не получится. :(
Find and Find & Replace in one File or more does not work. :(
This is found but not replaced: / Это найдено, но не заменено:
If I want to change that in all file of the actual and the subdirectories I can find them but nothing is replaced:
Если я хочу изменить это во всех файлах фактического и подкаталогов, я могу найти их, но ничего не заменяется:
Вручную вводимые значения переменных в GUI могут ошибочно изменяться.
Результат.
Эта уязвимость может иметь серьезные последствия во время торговли.
Строка для поиска: Oshibka 030.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Акцептирование SL/TP-ордеров
traveller00, 2021.07.06 16:34
Столкнулся с аналогичной ситуацией. Дело было так:
1. Был ордер 0.6 buy limit.
2. 0.1 от него частично залились.
3. Оставшиеся 0.5 лимитника лочатся, потому что у брокера срабатывает активация.
4. Я пытаюсь закрыть залитые 0.1 по CloseBy и получаю реджект из-за п.3.
В итоге этот ордер CloseBy исчезает. И его нет нигде, ни на клиенте, ни даже на сервере в истории. При сортировке по тикетам там дыра.
Забагованый сервер МТ5 с пропадающими ордерами-это очень неприятно.
Просьба CloseBy-rejects ордера сохранять в истории торгов.
Не должно быть ситуаций, что ордер выбирается через OrderSelect, а после реджекта его больше никогда нельзя посмотреть через HistoryOrderSelect.
Никак не получалось закачать тики по символу. Либо ничего, либо только за сегодня.
Когда сменил Access Point, то тики стали закачиваться.
На скрине выделил проблемную точку доступа, которая автоматом выбиралась терминалом.
Разве доступ к тиковой истории должен зависеть от Access Points? Ну и явный баг, что каждый релогин выбирает точку не с минимальным пингом.
У меня сейчас Windows 11 (канал Бета)
а терминал определяет её как Windows 10
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
fxsaber, 2021.07.23 15:49
Время компиляции и размер EX5 очень сильно выросли при переходе b2982->b3003. Несколько раз перепроверил. Встроенных ресурсов в коде нет.
b3007, просьба исправить поведение на прежнее (b2958).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна
fxsaber, 2021.06.19 14:39Веский довод, почему сейчас в Терминале неправильно. Переделал скрипт в советник.
Результат Тестера.
Все четко и правильно в Тестере! Это не повод ломать Тестер. Это повод вернуть хотя бы поведение Терминала к тому, что было еще в b2958. Там работало только для inFrom = 0, но работало. В Тестере работает для любого inFrom правильно. Это абсолютно логично.
Что имеем на данный момент. HistorySelect в Терминале и в Тестере работают разными алгоритмами. При этом в Тестере этот алгоритм удобный и логичный, да еще и супер-быстрый - дозапись всего, что приходит в историю, в конец таблицы. В Терминале же - нет.
Заметьте, не упоминаю сортировку по какому-либо признаку во время работы советника. Просто говорю о дозаписи в конец (а не в середину) новых элементов истории.
Если же говорить о сортировке, то она нужна только один раз - при запуске советника. И сортировка должна быть по ORDER_TIME_DONE_MSC (при совпадающих значениях - по тикету). Тогда будет полная однозначность HistorySelect-таблицы во время работы и сразу после запуска.