Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 24
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Не воспроизводится в 3010 билде
В 3013 легко воспроизвелось:
Результат:
b3013, забивается память.
Думаю подобный тест просто обязан быть ДО выпуска:
Результат (запускал параллельно на соседних графиках из Навигатора присоединением):
Перезапись файла неправильно меняет его размер, а в случае если он меньше предыдущих оставляет прежним - может привести к ошибкам.
2021.08.08 10:06:40.378 WriteFile (XAUUSD,M1) file 'Bugs\XAUUSD_Test_Write.csv' create. Write 1094 bytes.
2021.08.08 10:06:40.387 WriteFile (XAUUSD,M1) file 'Bugs\XAUUSD_Test_Write.csv' create. Write 506 bytes.
2021.08.08 07:31:35.787 Terminal ICM Capital MetaTrader 5 x64 build 3013 started for ICM Capital Ltd.
2021.08.08 07:31:35.788 Terminal Windows 10 build 19043, Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz, 3 / 7 Gb memory, 83 / 913 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.08.08 07:31:35.788 Terminal C:\Users\Alex\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2BBE125AB050CAF856FF83F865B275C2
Думаю подобный тест просто обязан быть ДО выпуска:
Результат (запускал параллельно на соседних графиках из Навигатора присоединением):
I was surprised that this compiled fine.
Люди жалуются, что не могут зарегистрировать или продлить VPS, он отключен:
People are complaining that they cannot register or renew the VPS, it is deactivated:
Люди жалуются, что не могут зарегистрировать или продлить VPS, он отключен:
People are complaining that they cannot register or renew the VPS, it is deactivated:
Эта кнопка активна, только когда на счете есть VPS!
Хотя было бы логично, чтобы он была активна и для открытия нового VPS
Эта кнопка активна, только когда на счете есть VPS!
Хотя было бы логично, чтобы он была активна и для открытия нового VPS
Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn ein VPS auf dem Konto vorhanden ist!
Obwohl es logisch wäre, wenn es für die Eröffnung eines neuen VPS aktiv wäre
Баг или фича?