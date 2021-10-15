Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 24

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b3013, забивается память. 
2021.08.07 00:42:28.994 1916887040 bytes of leaked memory
 
Rashid Umarov:

Не воспроизводится в 3010 билде

В 3013 легко воспроизвелось:

class A {};
void OnStart()
{
    A *a = new A;
    delete a;
}

Результат:

2021.08.07 15:18:45.558 9975 (EURUSD,H1)        1 undeleted objects left
2021.08.07 15:18:45.558 9975 (EURUSD,H1)        1 object of type A left
 
fxsaber:
b3013, забивается память.

Думаю подобный тест просто обязан быть ДО выпуска:

class A {
public:
    char ch[1024];
};
void OnStart()
{
    const int size1 = 10000;
    const int size2 = 10000;
    for ( int i = 0; i < size1; i++ )
    for ( int j = 0; j < size2; j++ )
    {
        A *a;
        {  a = new A; }
        { delete a; }
    }
}

Результат (запускал параллельно на соседних графиках из Навигатора присоединением):

2021.08.07 16:17:10.387 9975 (EURUSD,H1)        out of memory
 

Перезапись файла неправильно  меняет его размер, а в случае если он меньше предыдущих оставляет прежним - может привести к ошибкам.

//+------------------------------------------------------------------+
#property strict;
void OnStart()
  {  string FullName="Bugs\\"+_Symbol+"_Test_Write.csv";
     int num_rec=20;
     CreateRewriteFile(FullName,num_rec*2);
     CreateRewriteFile(FullName,num_rec);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateRewriteFile(const string FullName, int number_records)
{
int hndl=FileOpen(FullName,FILE_CSV| FILE_READ|FILE_WRITE );
     uint bytes=0,c=0;
          if (hndl>0)
          {
           string txt;
           for(int i=number_records; i>=0;i--)
           {ResetLastError();
            txt=(string)c+";"+(string)i+";"+DoubleToString(i*c,_Digits);
            uint res=FileWrite(hndl,txt);
            bytes+=res;
            c++;
            if (res==0) printf("error %i write file %s",GetLastError(),FullName);
           }
           FileClose(hndl);
           printf ("file '%s' create. Write %i bytes.",FullName,bytes+2);
          }
          else  printf ("Not create file '%s'. Error = %i",FullName,GetLastError()); 
}

2021.08.08 10:06:40.378 WriteFile (XAUUSD,M1) file 'Bugs\XAUUSD_Test_Write.csv' create. Write 1094 bytes.

2021.08.08 10:06:40.387 WriteFile (XAUUSD,M1) file 'Bugs\XAUUSD_Test_Write.csv' create. Write 506 bytes.

2021.08.08 07:31:35.787 Terminal ICM Capital MetaTrader 5 x64 build 3013 started for ICM Capital Ltd.
2021.08.08 07:31:35.788 Terminal Windows 10 build 19043, Intel Core i5-4200U  @ 1.60GHz, 3 / 7 Gb memory, 83 / 913 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.08.08 07:31:35.788 Terminal C:\Users\Alex\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\2BBE125AB050CAF856FF83F865B275C2

 
A100:

Думаю подобный тест просто обязан быть ДО выпуска:

Результат (запускал параллельно на соседних графиках из Навигатора присоединением):

Исправили, бета будет через час.
[Удален]  

I was surprised that this compiled fine. 

void OnStart(){
        func();
}

void func[](){
        return;
}
 

Люди жалуются, что не могут зарегистрировать или продлить VPS, он отключен:

People are complaining that they cannot register or renew the VPS, it is deactivated:


 
Carl Schreiber:

Люди жалуются, что не могут зарегистрировать или продлить VPS, он отключен:

People are complaining that they cannot register or renew the VPS, it is deactivated:



Эта кнопка активна, только когда на счете есть VPS!

Хотя было бы логично, чтобы он была активна и для открытия нового VPS  

 
Vladislav Andruschenko:


Эта кнопка активна, только когда на счете есть VPS!

Хотя было бы логично, чтобы он была активна и для открытия нового VPS  

Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn ein VPS auf dem Konto vorhanden ist!

Obwohl es logisch wäre, wenn es für die Eröffnung eines neuen VPS aktiv wäre

  1. Some people have a VPS but cannot renew the subscription.
  2. I don't have any VPS and cannot start the subscription - I do have enough money on my MQ-account.
  1. Некоторые люди имеют VPS, но не могут продлить подписку.
  2. У меня нет VPS и я не могу начать подписку - у меня достаточно денег на моем MQ-счете.
 

Баг или фича?

  1. В обзоре рынка нет EURUSD.
  2. На чарте другого символа жму ENTER, затем набираю EURUSD и снова ENTER.
  3. Чарт показывает бары EURUSD.
  4. В обзоре рынка EURUSD отсутствует.
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