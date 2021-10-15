Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 58
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Обратил внимание на изменение поведения программ при делении на 0 целых чисел в последних билдах - ошибка с вылетом программы возникает не в месте деления, а там, где впервые используется результат деления:
Если обернуть деление в функцию, результат тот же.
Видимо, это оптимизация....
Ленивые вычисления, переходим на хаскель)
b3062
При компиляции по F7 скрипт работает нормально, при F5 вылетает с ошибкой "Integer overflow"
Вроде бы здесь нет переполнения.
Зачем тут ругаться?
Поправьте, пожалуйста. Не видит union
Ну ладно...
Выделенное не правильно считает, часть не понимает, часть правильно
Шестнадцатеричное представление числа переменной ll ?
Так уж и быть, калькулятором буду пользоваться
Время выполнения скрипта под отладкой: 178.341 мс
Время выполнения релизной версии скрипта: 13415.898 мс
Релизная версия значительно медленнее отладочной!
И скрипт:Объявление переменной data_t как static решает вопрос.
Думаю, что людям не обязательно знать что они написали кому-то сообщение :)))
Вылезает единица при исходящем сообщении
Мой "рабочий" терминал был подключен в MQL Storage, второй, с бета-версией, не был. Сегодня изменил пароль от mql5.com и попробовал подключить ко второму терминалу Storage.
Результаты с новым паролем:
1. Терминал №1 (релиз b2981): OK
ME - "Storage invalid MQL5 login or password" (как я понимаю, пароль слишком длинный для старой версии)
2. В storage.mql5.io захожу без ошибок, вижу свои файлы.
3. Терминал №2(beta b3062): MQL community также работает OK.
ME - сразу при входе в журнале ошибка "Storage projects list request failed with error 1001"
в контекстном меню Навигатора выбираю "Подключить MQL5 Storage" - в журнале ошибка "Storage activation of MQL5 Storage failed [1001]"
Почему второй терминал не подключается? Что я не так делаю?
(Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz)