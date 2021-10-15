Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 6

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Vitaly Muzichenko:

Это не поможет, потому что причина в особенности. Мой же вопрос сводится не к особенности, а к тому, как понять, что HistorySelect возвращает полную историю?

Дело в том, что когда запускается Терминал, то HistorySelect сразу отдает данные, которые были перед предыдущим закрытием терминала. Однако, эти данные могли измениться, пока терминал был выключен, поэтому они не полноценные.

Так вот задача, каким образом после запуска Терминала узнать, что HistorySelect синхронизирован с сервером.

А то при запуске говорит сначала, что всего в истории ордеров 1000, а через несколько миллисекунд, что их 1020.

 
fxsaber:

Это не поможет, потому что причина в особенности. Мой же вопрос сводится не к особенности, а к тому, как понять, что HistorySelect возвращает полную историю?

Дело в том, что когда запускается Терминал, то HistorySelect сразу отдает данные, которые были перед предыдущим закрытием терминала. Однако, эти данные могли измениться, пока терминал был выключен, поэтому они не полноценные.

Так вот задача, каким образом после запуска Терминала узнать, что HistorySelect синхронизирован с сервером.

А то при запуске говорит сначала, что всего в истории ордеров 1000, а через несколько миллисекунд, что их 1020.

А в советнике та же беда? Он инициализируется до синхронизации истории?

 
Andrey Khatimlianskii:

А в советнике та же беда? Он инициализируется до синхронизации истории?

Про советник и речь.

 
Fast235:

вот кому-то надо этот сверх функционал по всем пунктам да еще в 2 положениях, крайне не юзабительно.

MT5 неидеален - факт. Однако, когда смотришь другие массовые терминалы (даже не платформы), только еще больше убеждаешься, что MT5 - эталон.

 
Fast235:

Неужели на Рената никто не может повлиять? так и будет все хуже? точнее более современнее, меньше таблов сортировки, по свопу и прочим неиспользуемым, это нужно было 5 лет нгазад задать, кому это нужно, 0,1% сумасшедшим?

Вхожу в эти 0.1%.

 
fxsaber:

Про советник и речь.

Имел в виду нормальную работу.

Если меняется счет, просто стопимся. Потом работаем после новой инициализации.

 
Andrey Khatimlianskii:

Имел в виду нормальную работу.

Если меняется счет, просто стопимся. Потом работаем после новой инициализации.

При запуске терминала, в котором уже висит советник, могут возникать проблемы. Редко, но бывает.

 
Просьба подсказать, как исправить? 
code generated          1       1
cannot connect to protector server, please check MQL5.community settings                0       0
sending request to protector server error (0-0, #0)             0       0
2 errors, 0 warnings            3       1
2021.06.30 17:10:21.516 Storage 1 index records loaded in 0 msc
2021.06.30 17:10:21.752 Storage invalid MQL5 login or password
2021.06.30 17:11:47.105 CommunityDispatcher     api1.mql5.net return 401 code (401)
2021.06.30 17:11:47.248 CommunityDispatcher     api4.mql5.net return 401 code (401)
2021.06.30 17:11:47.447 CommunityDispatcher     api13.mql5.net return 401 code (401)
2021.06.30 17:11:48.585 CommunityDispatcher     api3.mql5.net return 401 code (401)
2021.06.30 17:12:05.465 CommunityDispatcher     api11.mql5.net return 401 code (401)
2021.06.30 17:12:06.430 CommunityDispatcher     api6.mql5.net return 401 code (401)
2021.06.30 17:12:07.663 CommunityDispatcher     api2.mql5.net return 401 code (401)
2021.06.30 17:12:08.681 CommunityDispatcher     api8.mql5.net return 401 code (401)
2021.06.30 17:12:09.414 CommunityDispatcher     api5.mql5.net return 401 code (401)
2021.06.30 17:12:23.458 CommunityDispatcher     api12.mql5.net return 1001 code (0)
2021.06.30 17:12:25.142 CommunityDispatcher     api10.mql5.net return 401 code (401)
2021.06.30 17:12:25.142 CommunityDispatcher     fxsaber: not authorized (401)

Терминал видит без проблем - ЛС и т.д.


В ME пробую и так, не выходит.


 
fxsaber:

При запуске терминала, в котором уже висит советник, могут возникать проблемы. Редко, но бывает.

Да, нарывался.

Делал костыль - пока OrdersHistoryTotal() меняется (проверка раз в секунду), жду. Потом считаю, что инициализация прошла успешно.

С котировками, кстати, тоже такое может случиться. Запросили, получили старые, открыли позицию, а потом история добежала до терминала, и оказалось, что сигналу - неделя.

 
Andrey Khatimlianskii:

С котировками, кстати, тоже такое может случиться. Запросили, получили старые, открыли позицию, а потом история добежала до терминала, и оказалось, что сигналу - неделя.

При запуске разрешаю ориентироваться на CopyTicks, если последний тик в истории отстает от того, что в Обзоре рынка, не более, чем на N секунд.

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