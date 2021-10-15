Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 53

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A100 #:

повторное разрешение на импорт dll по прежнему запрашивает

Боевой советник использует WinAPI. Ни на одном билде запросов нет.

 
Alexey Klenov #:

Тестер стратеги, фьючерс на Nasdaq

Тестирование в режиме Прибыль в пипсах для ускорения тестирования

Тоже самое но без этой галочки

Разве после проведения теста результаты в писпах не должны переводиться в USD ?

А то долго понять не мог почему на двух терминалах очень разные тесты....

Оказалось что на одном была включена эта функциональность.

Та же проблема... тестер стратегий сейчас непригоден для использования.

Также я не понимаю, как чистая установка с исполняемым файлом брокера устанавливает бета-версии.

 
fxsaber #:

Боевой советник использует WinAPI. Ни на одном билде запросов нет.

У меня тоже раньше не запрашивало, а как поменял компьютер год назад - сделал чистую установку MetaTrader (не поверх, не копированием, не portable, а запуском mt5setup) - сразу повторные запросы появились.

Сейчас еще раз проверил на новом компьютере с нуля установил MetaTrader - поставил галку в Настройки\Советники - Разрешить импорт dll. Далее из Навигатора присоединил к текущему графику Советник:

#import "user32.dll"
    f();
#import
void OnInit()
{
    f();
}

Результат: Запрос на использование dll - есть! Точнее - это не запрос на использование dll, а подтверждение запуска Советника - оно и без dll появляется - только в другом виде:

 
fxsaber #:

Покажите скрин, не понимаю.

Выше прикрепил. В Скрипте по умолчанию нет таких подтверждений - их нужно включать через #property

 
A100 #:

Выше прикрепил. В Скрипте по умолчанию нет таких подтверждений - их нужно включать через #property

Понял. Да, у меня при открытии DLL-советника активна вкладка Зависимости, а не Входные. На b2958 - Входные.

 
fxsaber #:

Понял. Да, у меня при открытии DLL-советника активна вкладка Зависимости, а не Входные. На b2958 - Входные.

Если входные параметры есть, тогда понятно, что по крайней мере само окно должно появляться. Но если их нет, тогда окно лишнее - и раньше не появлялось вовсе - набросил мышью Советник на график - и сразу получил результат

 
A100 #:

набросил мышью Советник на график - и сразу получил результат

Никогда такого не было с советниками.

 
fxsaber #:

Никогда такого не было с советниками.

Возможно я со Скриптами перепутал, но почему то именно так в памяти отложилось

 

Массивы пользовательских структур в отладке не показываются. Объект Crypto создан с помощью new. Билд 3041.

 

В этом коде для компилятора все однозначно - вызывается string-перегрузка.

void f( double, double ) { Print(__FUNCSIG__); }
void f( string, datetime ) { Print(__FUNCSIG__); }

void OnStart()
{
  f(0, 0); // Without "ambiguous call to overloaded function"
}

Примерно понял логику компилятора - увидел целочисленный datetime (пусть и вторым параметром).

Стоит на такое поведение закладываться? Или могут быть изменения?

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