Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 53
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повторное разрешение на импорт dll по прежнему запрашивает
Боевой советник использует WinAPI. Ни на одном билде запросов нет.
Тестер стратеги, фьючерс на Nasdaq
Тестирование в режиме Прибыль в пипсах для ускорения тестирования
Тоже самое но без этой галочки
Разве после проведения теста результаты в писпах не должны переводиться в USD ?
А то долго понять не мог почему на двух терминалах очень разные тесты....
Оказалось что на одном была включена эта функциональность.
Та же проблема... тестер стратегий сейчас непригоден для использования.
Также я не понимаю, как чистая установка с исполняемым файлом брокера устанавливает бета-версии.
Боевой советник использует WinAPI. Ни на одном билде запросов нет.
У меня тоже раньше не запрашивало, а как поменял компьютер год назад - сделал чистую установку MetaTrader (не поверх, не копированием, не portable, а запуском mt5setup) - сразу повторные запросы появились.
Сейчас еще раз проверил на новом компьютере с нуля установил MetaTrader - поставил галку в Настройки\Советники - Разрешить импорт dll. Далее из Навигатора присоединил к текущему графику Советник:
Результат: Запрос на использование dll - есть! Точнее - это не запрос на использование dll, а подтверждение запуска Советника - оно и без dll появляется - только в другом виде:
Покажите скрин, не понимаю.
Выше прикрепил. В Скрипте по умолчанию нет таких подтверждений - их нужно включать через #property
Выше прикрепил. В Скрипте по умолчанию нет таких подтверждений - их нужно включать через #property
Понял. Да, у меня при открытии DLL-советника активна вкладка Зависимости, а не Входные. На b2958 - Входные.
Понял. Да, у меня при открытии DLL-советника активна вкладка Зависимости, а не Входные. На b2958 - Входные.
Если входные параметры есть, тогда понятно, что по крайней мере само окно должно появляться. Но если их нет, тогда окно лишнее - и раньше не появлялось вовсе - набросил мышью Советник на график - и сразу получил результат
набросил мышью Советник на график - и сразу получил результат
Никогда такого не было с советниками.
Никогда такого не было с советниками.
Возможно я со Скриптами перепутал, но почему то именно так в памяти отложилось
Массивы пользовательских структур в отладке не показываются. Объект Crypto создан с помощью new. Билд 3041.
В этом коде для компилятора все однозначно - вызывается string-перегрузка.
Примерно понял логику компилятора - увидел целочисленный datetime (пусть и вторым параметром).
Стоит на такое поведение закладываться? Или могут быть изменения?