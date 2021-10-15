Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может быть, в новых билдах исправлено?
Крутой баг! b3021 - актуально.
b3021, нет возможности удалить Custom-группу символов. Неактивен пункт меню.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
fxsaber, 2021.08.06 23:44b3013, забивается память.
b3021 - аналогично. Дело точно в Терминале, а не в EX5. На 3007 тот же EX5 не вызывает переполнения памяти (динамика потребления видна через F2).
В MT5-GUI используются ОЧЕНЬ быстрые таблицы для вывода той же истории торгов. Там все летает даже с десятками тысяч строк, где каждая состоит из десятка значений. Крутая производительность!
Различные решения канвас-таблиц совсем не дотягивают до MT5-GUI. Поэтому @Igor Makanu написал великолепные DotNet-таблицы.
К сожалению, для Маркета они не подходят.
На основе своего MT5-GUI-движка таблиц просьба подумать о возможности добавления штатного способа создания таблиц через MQL5.Строка для поиска: Uluchshenie 036.
b2981
скриптпри компиляции выдает ошибку "Internal compiler error"
вот этот компилируется нормально,
но при запуске по F5 дебагер выдает алерт "Возникла критическая ошибка, отладка остановлена".
лог экспертов:
Вариант с LONG_MIN при отладке выдает аналогичный крэш-лог.
Может быть, в новых билдах исправлено?
Спасибо за сообщение, компилятор проправим
На выполнении будет критическая ошибка выполнения, подобная делению на ноль.
В целом это проблема знакового деления: результат (INT_MIN или LONG_MIN)/-1 не помещается в назначение, т.к. максимальное положительное знаковое целое (INT_MAX/LONG_MAX) на единицу меньше значения abs(INT_MIN/LONG_MIN)
Ilyas:
На выполнении будет критическая ошибка выполнения, подобная делению на ноль.
В целом это проблема знакового деления: результат (INT_MIN или LONG_MIN)/-1 не помещается в назначение, т.к. максимальное положительное знаковое целое (INT_MAX/LONG_MAX) на единицу меньше значения abs(INT_MIN/LONG_MIN)
INT_MIN / -1 должно быть равно INT_MIN*-1 и равно -INT_MIN.
Понятно, что при этом происходит переполнение, и -INT_MIN "превращается" в INT_MIN.
Но при этом при умножении на -1 и при простом изменении знака никакой критической ошибки не возникает и возращается INT_MIN, что логично. Чем деление на -1 принципиально отличается?
Если я не ошибаюсь, в C++ (INT_MIN / -1) такая же легитимная операция, как и (INT_MIN * -1).
Почему в mql5 иначе?
Если я не ошибаюсь, в C++ (INT_MIN / -1) такая же легитимная операция, как и (INT_MIN * -1).
Нет, ошибаюсь, по идее в С++ переполнение знаковых целых даёт UB.
Ilyas:
Уточните, пожалуйста, в mql5 переполнение знаковых целых, например (INT_MAX+1) - это UB или нет?
К сожалению, для Маркета они не подходят.
Топовые продавцы используют так называемые "бесплатные утилиты", которые скачиваются в обход сервиса...
The EA needs an awesome free tool – the MT4 Alert Reader app that helps read texts in the alert window pop up. Contact me to get this free app.
Это, как я понял, всех устраивает.
Нет, ошибаюсь, по идее в С++ переполнение знаковых целых даёт UB.
Ilyas:
Уточните, пожалуйста, в mql5 переполнение знаковых целых, например (INT_MAX+1) - это UB или нет?
Да, UB
Да, UB
Спасибо!