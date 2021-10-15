Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 52

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То же самое. терминал b3039 , ME b3040.

Скрипт

void OnStart()
  {
//---
   Print("Test");
  }

1. Компилирую по F7, запускаю из терминала - работает корректно.

2. Запускаю по F5 - 

2021.09.16 12:28:13.558 MQL5 debugger   connected
2021.09.16 12:28:13.658 MQL5    'sTestScript.ex5' has newer unsupported version, please update your client terminal
2021.09.16 12:28:13.658 Scripts loading of sTestScript (EURUSD,H1) failed [560]
2021.09.16 12:28:13.663 MQL5 debugger   disconnected

2021.09.16 11:29:36.269 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3039 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.09.16 11:29:36.269 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i5-2520M  @ 2.50GHz, 2 / 7 Gb memory, 11 / 287 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
 
Вышла бета 41
 
A100 #:

3040. Работает после запятой? После первого параметра? Наберите "ObjectCreate( 0, " и приведите пожалуйста скриншот...

уже давно так

Раньше удобно было, что подсказка появлялась после КАЖДОГО параметра (!)

Билд 3041. К сожалению, 3040 прошёл мимо меня...


 
Artyom Trishkin #:

Билд 3041. К сожалению, 3040 прошёл мимо меня...

Спасибо! Буду искать причину - верхняя подсказка вообще никогда не появляется. Первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы MetaEditor по разному работал у разных пользователей. 


 
Artyom Trishkin #:

Билд 3041. К сожалению, 3040 прошёл мимо меня...

Попутно еще такой вопрос: Запрашивается ли у Вас каждый раз разрешение на импорт dll при запуске Экспертов (если в настройках импорт уже разрешен) ?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2020.08.01 03:45

Зачем? при каждом ручном запуске Эксперта запрашивается разрешение на импорт DLL


при том что в Настройках такой импорт уже разрешен

и при запуске Скрипта такое разрешение не запрашивается. Ранее такое разрешение если и запрашивалось, то только один раз

 
A100 #:

Попутно еще такой вопрос: Запрашивается ли у Вас каждый раз разрешение на импорт dll при запуске Экспертов (если в настройках импорт уже разрешен) ?

У меня нет ни одного эксперта с внешними библиотеками. Посему и нет вкладки зависимостей

 
3041. Наконец снова терминал стал запускаться. Проверял 3029-3037.
 
Artyom Trishkin #:

У меня нет ни одного эксперта с внешними библиотеками. Посему и нет вкладки зависимостей

Переустановил Терминал: в MetaEditor верхняя подсказка появилась:  

но повторное разрешение на импорт dll по прежнему запрашивает - как то непродуманно сделано

 
A100 #:

Переустановил Терминал: в MetaEditor верхняя подсказка появилась:  

но повторное разрешение на импорт dll по прежнему запрашивает - как то непродуманно сделано

Скорее всего сделано правильно для безопасности. 
Я очень редко загружаю что-то с длл, 
Когда то меня пытались вскрыть с длл, присылали как работу. Благо я уже лет 15 пользуюсь мощным антивирусом. 

Разрешить 1 раз длл можно забыть. А потом автоматом будут загружаться индикаторы с левыми длл.  

Мне кажется. Пусть лучше спрашивает ещё раз. 
 
Vladislav Andruschenko #:
Скорее всего сделано правильно для безопасности
Я очень редко загружаю что-то с длл, 
Когда то меня пытались вскрыть с длл, присылали как работу. Благо я уже лет 15 пользуюсь мощным антивирусом. 

Разрешить 1 раз длл можно забыть. А потом автоматом будут загружаться индикаторы с левыми длл.  

Мне кажется. Пусть лучше спрашивает ещё раз. 

Для безопасности самое страшное - это ее иллюзия. Вы поставили галочку <разрешить> в настройках, думая, что это неважно - все равно потом система спросит - предупредит.

А по факту - нет! - для Скриптов не предупреждает!

Т.е. изначально заложено разное поведение для Экспертов и Скриптов - в этом и заключается ошибка

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