Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 52
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То же самое. терминал b3039 , ME b3040.
Скрипт
1. Компилирую по F7, запускаю из терминала - работает корректно.
2. Запускаю по F5 -
3040. Работает после запятой? После первого параметра? Наберите "ObjectCreate( 0, " и приведите пожалуйста скриншот...
уже давно такРаньше удобно было, что подсказка появлялась после КАЖДОГО параметра (!)
Билд 3041. К сожалению, 3040 прошёл мимо меня...
Билд 3041. К сожалению, 3040 прошёл мимо меня...
Спасибо! Буду искать причину - верхняя подсказка вообще никогда не появляется. Первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы MetaEditor по разному работал у разных пользователей.
Билд 3041. К сожалению, 3040 прошёл мимо меня...
Попутно еще такой вопрос: Запрашивается ли у Вас каждый раз разрешение на импорт dll при запуске Экспертов (если в настройках импорт уже разрешен) ?
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Ошибки, баги, вопросы
A100, 2020.08.01 03:45
Зачем? при каждом ручном запуске Эксперта запрашивается разрешение на импорт DLL
при том что в Настройках такой импорт уже разрешен
и при запуске Скрипта такое разрешение не запрашивается. Ранее такое разрешение если и запрашивалось, то только один раз.
Попутно еще такой вопрос: Запрашивается ли у Вас каждый раз разрешение на импорт dll при запуске Экспертов (если в настройках импорт уже разрешен) ?
У меня нет ни одного эксперта с внешними библиотеками. Посему и нет вкладки зависимостей
У меня нет ни одного эксперта с внешними библиотеками. Посему и нет вкладки зависимостей
Переустановил Терминал: в MetaEditor верхняя подсказка появилась:
но повторное разрешение на импорт dll по прежнему запрашивает - как то непродуманно сделано
Переустановил Терминал: в MetaEditor верхняя подсказка появилась:
но повторное разрешение на импорт dll по прежнему запрашивает - как то непродуманно сделано
Скорее всего сделано правильно для безопасности.
Для безопасности самое страшное - это ее иллюзия. Вы поставили галочку <разрешить> в настройках, думая, что это неважно - все равно потом система спросит - предупредит.
А по факту - нет! - для Скриптов не предупреждает!
Т.е. изначально заложено разное поведение для Экспертов и Скриптов - в этом и заключается ошибка