Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 3
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Форум нужно иногда читать, об изменениях разработчики пишут, ну или воспользоваться поиском по сайту
MqlTradeRequest request={};
Укажите, где в форуме об этом.? ***
Укажите, где в форуме об этом.? ***
Перед тем как обвинять, нужно ВНИМАТЕЛЬНО читать: #19
Оказалось что эта ошибка появилась только в build 2980 (еще в 2958 все работало). Просьба исправить, т.к. не компилируются рабочие коды
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2021.06.21 08:39Ошибка при компиляции: А какая принципиальная разница между (1) и (2) ?
Не стоит ругать и обзывать, если у Вас не владеете информацией. Сообщения об изменениях:
MqlTradeRequest request={};
Что в этом случае будет с полями? Какие они примут значения? Ранее это означало-НИКАКИХ изменений при присвоении типа структуры некому идентификатору. А ныне???
Мои настройки такие и летят ненужные сообщения о всех ордерах!
Что в этом случае будет с полями? Какие они примут значения? Ранее это означало-НИКАКИХ изменений при присвоении типа структуры некому идентификатор. А ныне???
Сначала читать #19. Не ленитесь - прочитать иногда легче, чем сто раз задавать вопросы.
В библиотеке ALGLIB в файле linalg.mqh в методе
предупреждения при компиляции:
в строке 9125:
Просьба поправить
В библиотеке ALGLIB в файле linalg.mqh в методе
предупреждения при компиляции:
Просьба поправить
А как предлагаете поправить? Убрать предупреждение? Или считать это вовсе ошибкой (и током как здесь предлагает человек) и соответственно дополнить код явным сравнением?
А как предлагаете поправить? Убрать предупреждение? Или считать это вовсе ошибкой (и током как здесь предлагает человек) и соответственно дополнить код явным сравнением?
Убрать. Похоже, перестарались со строгостью.
А как предлагаете поправить? Убрать предупреждение? Или считать это вовсе ошибкой (и током как здесь предлагает человек) и соответственно дополнить код явным сравнением?
Я предлагал поправить код в СБ в соответствии с новыми и планируемыми на будущее нововведениями. А с предупреждениями и ошибками, выдаваемыми компилятором уж пусть решают как правильнее должно быть, дабы соответствовать своей политике. Но в СБ коды должны корректироваться при вводе новых ограничений. Корректироваться так, чтобы не вызывать при компиляции раздражающих предупреждений, потому как - непорядок.