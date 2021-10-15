Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 3

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Vitaly Muzichenko:

Форум нужно иногда читать, об изменениях разработчики пишут, ну или воспользоваться поиском по сайту

MqlTradeRequest request={};

Укажите, где в форуме об этом.? ***

 
ElenaFxPro4:

Укажите, где в форуме об этом.? ***

Перед тем как обвинять, нужно ВНИМАТЕЛЬНО читать:   

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
  • 2021.06.19
  • www.mql5.com
В пятницу 18 июня 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 

Оказалось что эта ошибка появилась только в build 2980 (еще в 2958 все работало). Просьба исправить, т.к. не компилируются рабочие коды 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2021.06.21 08:39

Ошибка при компиляции: 
class A {};
void OnStart()
{
    const A * a1;    a1    = a1;    //(1) нормально
    const A * a2[1]; a2[0] = a2[0]; //(2) Error: '=' - cannot convert from const pointer to nonconst pointer
}
А какая принципиальная разница между (1) и (2) ?
 
Vladimir Karputov:

Не стоит ругать и обзывать, если у Вас не владеете информацией. Сообщения об изменениях:


MqlTradeRequest request={};

Что в этом случае будет с полями? Какие они примут значения? Ранее это означало-НИКАКИХ изменений при присвоении типа структуры некому идентификатору. А ныне???

 
Подскажите пож-ста.

Возможность отправлять уведомления исключительно(только) сгенерированные советником отпала?

Или подскажите как теперь это включить?



Мои настройки такие и летят ненужные сообщения о всех ордерах!

ззз

 
ElenaFxPro4:

Что в этом случае будет с полями? Какие они примут значения? Ранее это означало-НИКАКИХ изменений при присвоении типа структуры некому идентификатор. А ныне???

Сначала читать . Не ленитесь - прочитать иногда легче, чем сто раз задавать вопросы.

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
  • 2021.06.19
  • www.mql5.com
В пятницу 18 июня 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 

В библиотеке ALGLIB в файле linalg.mqh в методе 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Internal subroutine                                              |
//|   -- LAPACK routine (version 3.0) --                             |
//|      Univ. of Tennessee,Univ. of California Berkeley,NAG Ltd.,   |
//|      Courant Institute,Argonne National Lab, and Rice University |
//|      June 30,1999                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
static void CEigenVDetect::InternalTREVC(CMatrixDouble &t,const int n,const int side,
                                         const int howmny,bool &cvselect[],CMatrixDouble &vl,
                                         CMatrixDouble &vr,int &m,int &info)

предупреждения при компиляции: 

expression not boolean  linalg.mqh      9125    43
expression not boolean  linalg.mqh      9125    29

в строке 9125:

               else
                 {
                  pair=true;
                  //--- check
                  if(vselect[j] || vselect[j+1])
                    {
                     vselect[j]=true;
                     m=m+2;
                    }
                 }

Просьба поправить

ALGLIB - библиотека численного анализа
ALGLIB - библиотека численного анализа
  • www.mql5.com
Библиотека математических функций ALGLIB version 3.5.0, портированная на MQL5.
 
Artyom Trishkin:

В библиотеке ALGLIB в файле linalg.mqh в методе

предупреждения при компиляции:

Просьба поправить

А как предлагаете поправить? Убрать предупреждение? Или считать это вовсе ошибкой (и током как здесь предлагает человек) и соответственно дополнить код явным сравнением?

 
A100:

А как предлагаете поправить? Убрать предупреждение? Или считать это вовсе ошибкой (и током как здесь предлагает человек) и соответственно дополнить код явным сравнением?

Убрать. Похоже, перестарались со строгостью.

 
A100:

А как предлагаете поправить? Убрать предупреждение? Или считать это вовсе ошибкой (и током как здесь предлагает человек) и соответственно дополнить код явным сравнением?

Я предлагал поправить код в СБ в соответствии с новыми и планируемыми на будущее нововведениями. А с предупреждениями и ошибками, выдаваемыми компилятором уж пусть решают как правильнее должно быть, дабы соответствовать своей политике. Но в СБ коды должны корректироваться при вводе новых ограничений. Корректироваться так, чтобы не вызывать при компиляции раздражающих предупреждений, потому как - непорядок.

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