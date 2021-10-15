Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 25
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По-моему, уже все исправлено -
I think it was already fixed -
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Sergey Golubev, 2021.08.09 09:48
Seems, it was fixed:
b3014
Во вкладке тестер плитки не смещаются на вторую строку (как например плитки маркета).
Если не должны смещаться, то также нет горизонтальной прокрутки
Убрал все виды новостей
Но кол-во "99" по прежнему висит и звуковое бульканье постоянно всплывает в терминале. Это жуть, как отвлекает.
Как отключить? Порой прилетает по 5-7 звуков за раз!
Где можно включить или отключить метки новостей на графике?
Сам себя процитировал, т.к. нашёл на часть поднятых вопросов ответы.
1. Как отключить звуковые оповещения новостей:
Идём Tools-Options-Events
Кликаем News и вуаля - отключено. Хотелось бы видеть данную функцию отключенной при установке нового терминала.
Реально отвлекает и 99% пользователям не нужно. Зачем их тогда раздражать? Пиликает и пиликает
2. Новости на экране. Отключить можно, если кликнуть на вкладку Календарь, потом правой кнопкой мыши
В меню "Show on Charts" снимаем птичку Auto Update и все остальные метки удаляем функцией "Delete All Events"
Новости тоже не всегда нужны экране, их бы тоже по умолчанию вырубить.
// А вкладка Календарь - действительно крутая и удобная вещь.
Предложение разработчикам.
Прошу добавить возможность, позиционировать(отображать) окна индикаторов слева(вертикально) или справа(вертикально) или сверху(горизонтально).
Появится возможность использовать окно индикатора как холст(слева, справа, сверху), для приложений на графических объектах.
Просьба вынести в настройки ME галку отключения оптимизации компилятора.
Сейчас (b3014) совсем неприемлемое время.
Чтобы проверить синтаксическую корректность кода, приходится вот так выкручиваться, нажимая F5.
Для каждого кода создавать отдельный проект и ставить соответствующую галку - слишком.
b3016, просьба исправить поведение на прежнее (b2958).
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна
fxsaber, 2021.06.19 14:39Веский довод, почему сейчас в Терминале неправильно. Переделал скрипт в советник.
Результат Тестера.
Все четко и правильно в Тестере! Это не повод ломать Тестер. Это повод вернуть хотя бы поведение Терминала к тому, что было еще в b2958. Там работало только для inFrom = 0, но работало. В Тестере работает для любого inFrom правильно. Это абсолютно логично.
Что имеем на данный момент. HistorySelect в Терминале и в Тестере работают разными алгоритмами. При этом в Тестере этот алгоритм удобный и логичный, да еще и супер-быстрый - дозапись всего, что приходит в историю, в конец таблицы. В Терминале же - нет.
Заметьте, не упоминаю сортировку по какому-либо признаку во время работы советника. Просто говорю о дозаписи в конец (а не в середину) новых элементов истории.
Если же говорить о сортировке, то она нужна только один раз - при запуске советника. И сортировка должна быть по ORDER_TIME_DONE_MSC (при совпадающих значениях - по тикету). Тогда будет полная однозначность HistorySelect-таблицы во время работы и сразу после запуска.
Я (b3014) только что открыл новый демо-счет, чтобы протестировать бесплатный сигнал: мы со StePo понимаем действительно странные вещи:
Но если после этого я открою новый график, все будет настроено соответствующим образом, кроме (?) Показывать торговые уровни и показывать торговую историю - и то, и другое будет деактивировано?
Для каждого нового графика я должен снова применить default.tpl, и теперь активируются опции показывать торговые уровни и показывать торговую историю.
Странный.
I (b3014) just opened a new Demo account to test a free signal: StePo and I realizes really odd things:
But if I open a new chart after that everything is set accordingly except (?) show trade levels and show trade history - both is deactivated?
For each new chart I have to apply again the default.tpl and now the option show trade levels and show trade history are activated.
Strange.
(b.2981 release version);
In isolated cases (not systematically reproducible), a division by zero occurs: / В отдельных случаях (систематически не воспроизводимых) происходит деление на ноль:
in this line of code: / в этой строке кода:
MyZero определяется как MyZero = _Point * 0.00001;
Я заменил 0 в строке кода 278 сверху.
Индикатор работал на графике D1, потом я переключился на график M30, тогда и возникла ошибка, если я переключаюсь сейчас, не важно как, ошибка не возникает.
MyZero is defined as MyZero = _Point * 0.00001;
I replaced 0 in the code line 278 from above.
The indicator was running on D1 chart and then I switched to M30 chart, that's when the error occurred, if I switch now, no matter how, the error does not occur.
Я заменил 0 в строке кода 278 сверху.
Индикатор работал на графике D1, потом я переключился на график M30, тогда и возникла ошибка, если я переключаюсь сейчас, не важно как, ошибка не возникает.
В любом коде для МТ такая конструкция должна быть как Отче Наш:И только если уже получено значение величины пункта, его можно использовать. А до тех пор ждем полного соединения с сервером.