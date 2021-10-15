Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 51
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Теперь для каждого EXE-файла разные билды?
Не скачивается.ЗЫ Загрузился только после соединения с MQ-Demo.
После
F5 в MetaEditor - не работает
Результат:
Раньше в MetaEditor была подсказка после запятой
а теперь нет:
Зачем такой "прогресс" ?
Раньше в MetaEditor была подсказка после запятой
а теперь нет:
Зачем такой "прогресс" ?
Какой билд?
Проверил в 3038 - работает
Раньше в MetaEditor была подсказка после запятой
а теперь нет:
Зачем такой "прогресс" ?
я ранее замечал такой плавающий баг.
И мне показалось, что он возникает, когда слишком быстро и много писать код,
Мне кажется редактор не успевает обработать строки...
ИМ ХО..
Решалось путем компиляции кода (пусть с ошибками)
???
Причём:
И:
2021.09.16 09:39:00.368 MQL5 debugger connected 2021.09.16 09:39:00.465 MQL5 'ExpertMACD.ex5' has newer unsupported version, please update your client terminal 2021.09.16 09:39:00.465 Experts loading of ExpertMACD (EURUSD,M15) failed [560] 2021.09.16 09:39:00.469 MQL5 debugger disconnected
я ранее замечал такой плавающий баг.
И мне показалось, что он возникает, когда слишком быстро и много писать код,
Мне кажется редактор не успевает обработать строки...
ИМ ХО..
Решалось путем компиляции кода (пусть с ошибками)
Да, как-то часто стал подмечать такое "запаздывание"
Через несколько секунд, после добавления еще одной буквы, переменная в списке появилась. Список имен стоит по умолчанию - после 3 символов.
Какой билд?
Проверил в 3038 - работает
3040. Работает после запятой? После первого параметра? Наберите "ObjectCreate( 0, " и приведите пожалуйста скриншот...
уже давно такРаньше удобно было, что подсказка появлялась после КАЖДОГО параметра (!)
Нет возможности обновиться на новую бету.
Впервые такое, ранее все работало...Винда 11
2021.09.16 09:39:00.465 MQL5 'ExpertMACD.ex5' has newer unsupported version, please update your client terminal
+1. Не работает в отладке. Билд 3039, при обновлении говорит - последний.