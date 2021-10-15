Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 51

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2021.09.16 02:14:43.721 LiveUpdate      new version build 3039 (IDE: 3040, Tester: 3040) is available
2021.09.16 02:14:44.290 LiveUpdate      download 'MT5CLW64' failed

Теперь для каждого EXE-файла разные билды?

Не скачивается.

ЗЫ Загрузился только после соединения с MQ-Demo.
 

После

2021.09.16 01:38:05.190 LiveUpdate      new version build 3039 (IDE: 3040, Tester: 3040) is available
2021.09.16 03:07:27.904	LiveUpdate	updating...
2021.09.16 03:07:31.555	LiveUpdate	'C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal64.exe' updated
2021.09.16 03:07:35.549	LiveUpdate	'C:\Program Files\MetaTrader 5\metaeditor64.exe' updated
2021.09.16 03:07:37.562	LiveUpdate	'C:\Program Files\MetaTrader 5\metatester64.exe' updated
2021.09.16 03:07:41.766	LiveUpdate	updated successfully
2021.09.16 03:08:00.331	Terminal	MetaTrader 5 x64 build 3039 started for MetaQuotes Software Corp.

F5 в MetaEditor - не работает

//9975.mq5
void OnStart() {}

Результат:

2021.09.16 04:00:08.090 MQL5    '9975.ex5' has newer unsupported version, please update your client terminal
2021.09.16 04:00:08.091 Scripts loading of 9975 (EURUSD,H1) failed [560]
2021.09.16 04:00:08.098 MQL5 debugger   disconnected
2021.09.16 04:00:26.721 LiveUpdate      check for beta version
2021.09.16 04:00:26.824 LiveUpdate      you are using the latest version
 

Раньше в MetaEditor была подсказка после запятой

а теперь нет:


Зачем такой "прогресс" ?

 
A100 #:

Раньше в MetaEditor была подсказка после запятой

а теперь нет:


Зачем такой "прогресс" ?

Какой билд?

Проверил в 3038 - работает

 
A100 #:

Раньше в MetaEditor была подсказка после запятой

а теперь нет:


Зачем такой "прогресс" ?

я ранее замечал такой плавающий баг.

И мне показалось, что он возникает, когда слишком быстро и много писать код, 

Мне кажется редактор не успевает обработать строки... 

ИМ ХО..     

Решалось путем компиляции кода (пусть с ошибками)   

  
2021.09.16 09:35:16.342 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3039 started for MetaQuotes Software Corp.
...
2021.09.16 09:35:17.899 Network '51612708': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 2 (ping: 67.08 ms, build 3040)
...
2021.09.16 09:36:20.596 LiveUpdate      check for beta version
2021.09.16 09:36:20.713 LiveUpdate      you are using the latest version

???

Причём:



И:

2021.09.16 09:39:00.368 MQL5 debugger   connected
2021.09.16 09:39:00.465 MQL5    'ExpertMACD.ex5' has newer unsupported version, please update your client terminal
2021.09.16 09:39:00.465 Experts loading of ExpertMACD (EURUSD,M15) failed [560]
2021.09.16 09:39:00.469 MQL5 debugger   disconnected
 
Vladislav Andruschenko #:

я ранее замечал такой плавающий баг.

И мне показалось, что он возникает, когда слишком быстро и много писать код, 

Мне кажется редактор не успевает обработать строки... 

ИМ ХО..     

Решалось путем компиляции кода (пусть с ошибками)   

Да, как-то часто стал подмечать такое "запаздывание"


Через несколько секунд, после добавления еще одной буквы, переменная в списке появилась. Список имен стоит по умолчанию - после 3 символов.

 
Artyom Trishkin #:

Какой билд?

Проверил в 3038 - работает

3040. Работает после запятой? После первого параметра? Наберите "ObjectCreate( 0, " и приведите пожалуйста скриншот...

уже давно так

Раньше удобно было, что подсказка появлялась после КАЖДОГО параметра (!)
 

Нет возможности обновиться на новую бету.

Впервые такое, ранее все работало...

Винда 11
 
Denis Kirichenko #:

2021.09.16 09:39:00.465 MQL5    'ExpertMACD.ex5' has newer unsupported version, please update your client terminal

+1. Не работает в отладке. Билд 3039, при обновлении говорит - последний.

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