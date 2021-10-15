Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 9

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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Имеется проблема обновления OHLC в CustomSymbol

fxsaber, 2021.07.05 19:19

rate_train[index].time         = (index == 0)? D'1970.01.02' : rate_train[index - 1].time + 60;

Любое время 1-го января 1970-го года не может быть использовано. Думаю, это баг.

CustomRatesReplace не пропускает бары за 1 января 1970-го года.

 

b2985. Нарвался на баг. Смог победить только перезагрузкой Терминала.


Реальный NZDCAD M1 при открытии самый правый бар строит по ценам USDNOK. И продолжает строить по USDNOK-ценам следующие бары. При этом USDNOK в Обзор рынка не добавлял, но он там есть и не удаляется. Каких-либо торговых операций по USDNOK не проводил.


Закрываю NZDCAD M1 и открываю новый NZDCAD M1. Ситуация повторяется: уже только самый правый бар по USDNOK и далее все более новые бары.


Никогда ни с чем подобным не сталкивался. Заскринить забыл. Отличие видно сразу, т.к. цены NZDCAD  в 10 раз ниже, чем в USDNOK. Места на SSD хватает 100%. В окне по CTRL+D при ведении курсора слева-направо OHLC данные шли сначала от NZDCAD, затем от USDNOK. Не сразу сообразил, что это USDNOK. Ощущение сначала было, что это NZDCAD*10.


Только после перезагрузки NZDCAD M1 строиться стал корректно, при этом удалось из Обзора рынка удалить USDNOK. Страшно представить, что натворил бы баровый советник.

 
fxsaber:

b2985. Нарвался на баг. Смог победить только перезагрузкой Терминала.


Реальный NZDCAD M1 при открытии самый правый бар строит по ценам USDNOK. И продолжает строить по USDNOK-ценам следующие бары. При этом USDNOK в Обзор рынка не добавлял, но он там есть и не удаляется. Каких-либо торговых операций по USDNOK не проводил.


Закрываю NZDCAD M1 и открываю новый NZDCAD M1. Ситуация повторяется: уже только самый правый бар по USDNOK и далее все более новые бары.


Никогда ни с чем подобным не сталкивался. Заскринить забыл. Отличие видно сразу, т.к. цены NZDCAD  в 10 раз ниже, чем в USDNOK. Места на SSD хватает 100%. В окне по CTRL+D при ведении курсора слева-направо OHLC данные шли сначала от NZDCAD, затем от USDNOK. Не сразу сообразил, что это USDNOK. Ощущение сначала было, что это NZDCAD*10.


Только после перезагрузки NZDCAD M1 строиться стал корректно, при этом удалось из Обзора рынка удалить USDNOK. Страшно представить, что натворил бы баровый советник.

Интересно, у меня похожее с кастумными инструментами было.

В свойства инструмента попадало чужое название, и после этого инструмент обновлялся чужой котировкой (нулевой бар).

Но у меня проблема была, скорее всего, в коде. Так и не отловил, а воспроизводиться перестало...

 
Vladimir Karputov:

Можно ожидать появление нового вида графического объекта - сплайна?

Примерно так это выглядит:

https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/canvasgraphics/ccanvas/ccanvaspolylinesmooth


Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Пользовательская графика / CCanvas / PolylineSmooth
Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Пользовательская графика / CCanvas / PolylineSmooth
  • www.mql5.com
PolylineSmooth(const int&,const int&,const uint,const int,ENUM_LINE_STYLE,ENUM_LINE_END,double,double) - CCanvas - Пользовательская графика - Стандартная библиотека - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Файлы:
Bezier.mq5  3 kb
 

Обновил сегодня Метатрейдер до Version 5.00 build 2990 07 Jul 2021. Получил неприятный сюрприз.

Кастомные инструменты перестали работать. То есть все стандартные инструменты работают как положено, а все кастомные отсутствуют, графики пустые "ожидают обновления". В окне "Обзор рынка" их тоже нет. И подгрузить их невозможно, они все отсутствуют в списке инструментов. Однако, базы кастомных инструментов на месте.

В общем какой-то баг в новой версии. Исправьте пожалуйста.

 
Nikolai Semko:

https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/canvasgraphics/ccanvas/ccanvaspolylinesmooth


Я знаю про Вашу библиотеку, но стороннее всегда имеет риски: убрали с размещения, удалили (и\или с автором), бросили разработку ....

 
Yurixx:

Обновил сегодня Метатрейдер до Version 5.00 build 2990 07 Jul 2021. Получил неприятный сюрприз.

Кастомные инструменты перестали работать. То есть все стандартные инструменты работают как положено, а все кастомные отсутствуют, графики пустые "ожидают обновления". В окне "Обзор рынка" их тоже нет. И подгрузить их невозможно, они все отсутствуют в списке инструментов. Однако, базы кастомных инструментов на месте.

В общем какой-то баг в новой версии. Исправьте пожалуйста.

В логах есть ошибки?

 
Anton:

В логах есть ошибки?

Аналогичная ситуация произошла при апдейте на 2988, в логах ошибок не было.

Наличие баз не проверял, запущенный сервис сразу закачал нужные котировки и они отобразились на чартах, ожидающих обновления.

 
Yurixx:

Обновил сегодня Метатрейдер до Version 5.00 build 2990 07 Jul 2021. Получил неприятный сюрприз.

Кастомные инструменты перестали работать. То есть все стандартные инструменты работают как положено, а все кастомные отсутствуют, графики пустые "ожидают обновления". В окне "Обзор рынка" их тоже нет. И подгрузить их невозможно, они все отсутствуют в списке инструментов. Однако, базы кастомных инструментов на месте.

В общем какой-то баг в новой версии. Исправьте пожалуйста.

Стал обновляться b2982->b2990 после того, как прочел это сообщение, спасибо. У меня были до этого приготовлены кастомные символы.

"c:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Custom" - 6.8 Gb

Не нужны были, поэтому без переживаний обновил. После обновления все кастомные символы пропали (в CTRL+U пусто). Баровая и тиковая история в папке выше осталась нетронутой.

Полный лог первого старта обновления.

2021.07.08 14:32:26.566 update C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5 folder started
2021.07.08 14:32:26.968 update C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5 folder finished
2021.07.08 14:32:27.367 MetaTrader 5 x64 build 2990 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.07.08 14:32:27.367 Windows 10 build 19042, Intel Core i7-2700K  @ 3.50GHz, 9 / 15 Gb memory, 17 / 29 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+2
2021.07.08 14:32:27.367 C:\Program Files\MetaTrader 5
2021.07.08 14:32:28.502 '': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 2 (ping: 54.68 ms, build 2990)
2021.07.08 14:32:28.502 '': previous successful authorization performed from x.x.x.x on 2021.07.08 14:32:23
2021.07.08 14:32:28.623 '': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.: 1 positions, 0 orders, 40377 symbols, 0 spreads
2021.07.08 14:32:28.623 '': trading has been enabled - hedging mode


Думаю, разработчики могут легко воспроизвести ситуацию. Достаточно в предыдущем билде создать кастомный символ и обновиться.

 
Anton:

В логах есть ошибки?

Нет, в логах ошибок не было.

После перезапуска МТ5 тоже никаких связанных с этой ситуацией сообщений не было. Хотя сама проблема осталась.

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