Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 9
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Имеется проблема обновления OHLC в CustomSymbol
fxsaber, 2021.07.05 19:19
Любое время 1-го января 1970-го года не может быть использовано. Думаю, это баг.
CustomRatesReplace не пропускает бары за 1 января 1970-го года.
b2985. Нарвался на баг. Смог победить только перезагрузкой Терминала.
Реальный NZDCAD M1 при открытии самый правый бар строит по ценам USDNOK. И продолжает строить по USDNOK-ценам следующие бары. При этом USDNOK в Обзор рынка не добавлял, но он там есть и не удаляется. Каких-либо торговых операций по USDNOK не проводил.
Закрываю NZDCAD M1 и открываю новый NZDCAD M1. Ситуация повторяется: уже только самый правый бар по USDNOK и далее все более новые бары.
Никогда ни с чем подобным не сталкивался. Заскринить забыл. Отличие видно сразу, т.к. цены NZDCAD в 10 раз ниже, чем в USDNOK. Места на SSD хватает 100%. В окне по CTRL+D при ведении курсора слева-направо OHLC данные шли сначала от NZDCAD, затем от USDNOK. Не сразу сообразил, что это USDNOK. Ощущение сначала было, что это NZDCAD*10.
Только после перезагрузки NZDCAD M1 строиться стал корректно, при этом удалось из Обзора рынка удалить USDNOK. Страшно представить, что натворил бы баровый советник.
b2985. Нарвался на баг. Смог победить только перезагрузкой Терминала.
Реальный NZDCAD M1 при открытии самый правый бар строит по ценам USDNOK. И продолжает строить по USDNOK-ценам следующие бары. При этом USDNOK в Обзор рынка не добавлял, но он там есть и не удаляется. Каких-либо торговых операций по USDNOK не проводил.
Закрываю NZDCAD M1 и открываю новый NZDCAD M1. Ситуация повторяется: уже только самый правый бар по USDNOK и далее все более новые бары.
Никогда ни с чем подобным не сталкивался. Заскринить забыл. Отличие видно сразу, т.к. цены NZDCAD в 10 раз ниже, чем в USDNOK. Места на SSD хватает 100%. В окне по CTRL+D при ведении курсора слева-направо OHLC данные шли сначала от NZDCAD, затем от USDNOK. Не сразу сообразил, что это USDNOK. Ощущение сначала было, что это NZDCAD*10.
Только после перезагрузки NZDCAD M1 строиться стал корректно, при этом удалось из Обзора рынка удалить USDNOK. Страшно представить, что натворил бы баровый советник.
Интересно, у меня похожее с кастумными инструментами было.
В свойства инструмента попадало чужое название, и после этого инструмент обновлялся чужой котировкой (нулевой бар).
Но у меня проблема была, скорее всего, в коде. Так и не отловил, а воспроизводиться перестало...
Можно ожидать появление нового вида графического объекта - сплайна?
Примерно так это выглядит:
https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/canvasgraphics/ccanvas/ccanvaspolylinesmooth
Обновил сегодня Метатрейдер до Version 5.00 build 2990 07 Jul 2021. Получил неприятный сюрприз.
Кастомные инструменты перестали работать. То есть все стандартные инструменты работают как положено, а все кастомные отсутствуют, графики пустые "ожидают обновления". В окне "Обзор рынка" их тоже нет. И подгрузить их невозможно, они все отсутствуют в списке инструментов. Однако, базы кастомных инструментов на месте.
В общем какой-то баг в новой версии. Исправьте пожалуйста.
https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/canvasgraphics/ccanvas/ccanvaspolylinesmooth
Я знаю про Вашу библиотеку, но стороннее всегда имеет риски: убрали с размещения, удалили (и\или с автором), бросили разработку ....
Обновил сегодня Метатрейдер до Version 5.00 build 2990 07 Jul 2021. Получил неприятный сюрприз.
Кастомные инструменты перестали работать. То есть все стандартные инструменты работают как положено, а все кастомные отсутствуют, графики пустые "ожидают обновления". В окне "Обзор рынка" их тоже нет. И подгрузить их невозможно, они все отсутствуют в списке инструментов. Однако, базы кастомных инструментов на месте.
В общем какой-то баг в новой версии. Исправьте пожалуйста.
В логах есть ошибки?
В логах есть ошибки?
Аналогичная ситуация произошла при апдейте на 2988, в логах ошибок не было.
Наличие баз не проверял, запущенный сервис сразу закачал нужные котировки и они отобразились на чартах, ожидающих обновления.
Обновил сегодня Метатрейдер до Version 5.00 build 2990 07 Jul 2021. Получил неприятный сюрприз.
Кастомные инструменты перестали работать. То есть все стандартные инструменты работают как положено, а все кастомные отсутствуют, графики пустые "ожидают обновления". В окне "Обзор рынка" их тоже нет. И подгрузить их невозможно, они все отсутствуют в списке инструментов. Однако, базы кастомных инструментов на месте.
В общем какой-то баг в новой версии. Исправьте пожалуйста.
Стал обновляться b2982->b2990 после того, как прочел это сообщение, спасибо. У меня были до этого приготовлены кастомные символы.
Не нужны были, поэтому без переживаний обновил. После обновления все кастомные символы пропали (в CTRL+U пусто). Баровая и тиковая история в папке выше осталась нетронутой.
Полный лог первого старта обновления.
Думаю, разработчики могут легко воспроизвести ситуацию. Достаточно в предыдущем билде создать кастомный символ и обновиться.
В логах есть ошибки?
Нет, в логах ошибок не было.
После перезапуска МТ5 тоже никаких связанных с этой ситуацией сообщений не было. Хотя сама проблема осталась.