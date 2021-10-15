Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 45
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Вопрос по календарному функционалу.
Кажется, что неправильно умножаются значения.
Например, беру показатель нон-фармов. Получаю такую информацию:
Тут множитель равен тысячам.
Получаю исторические значения:
Разве такими должны быть значения?
К примеру последнее актуальное равно 235000000. Это 235 млн. Ожидалось, что будет просто 235, что с учётом множителя значения равно 235К.
Или я ошибаюсь?
Проверочный код:
3033.
Это было намерено убрано из Маркета вкладки Покупки?
И паеренесено в навигатор?
Как то не очень удобно.
Можно хотя бы продублировать кнопку "Покупки" как ранее было?
3033.
Это было намерено убрано из Маркета вкладки Покупки?
И паеренесено в навигатор?
Как то не очень удобно.
Можно хотя бы продублировать кнопку "Покупки" как ранее было?
Я думаю так лучше, все в одном месте в навигаторе. я бы еще снизу все по убирал и оставил только тестер стратегий.
Я думаю так лучше, все в одном месте в навигаторе. я бы еще снизу все по убирал и оставил только тестер стратегий.
Все в одном месте это гуд.
Но я бы оставил дублирующую ссылку в маркете.
Потому, что в маркет я захожу с нижней ссылки. И я, представив, что я новый пользователь - не вижу откуда скачать купленный продукт.
Что обозначают эти ошибки?
Что обозначают эти ошибки?
Внутренние ошибки MQL, предоставьте пожалуйста код для исследования.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
fxsaber, 2021.08.28 16:50
b3029, компиляция по F7 выдает такую последовательность готовности кода.
После 92% идет 25%. Наверное, это ошибка. Воспроизводится каждый раз.
b3033 - актуально.
Внутренние ошибки MQL, предоставьте пожалуйста код для исследования.
Код предоставить пока не готов. Воспроизводится при запуске EX5_b3033 на b3007 и ниже. Если запускать на b3033 - проблемы нет.
ЗЫ Поскольку вынужден сидеть на b2958 (пока не поправят исторические кеши), то вышло так, что новые EX5 часто запускаю на более старых терминалах. Кто страдает той же фигней - будьте аккуратнее. Критический баг!
Код предоставить пока не готов. Воспроизводится при запуске EX5_b3033 на b3007 и ниже. Если запускать на b3033 - проблемы нет.
Запуск EX5_b3033 на MT5_b3007.