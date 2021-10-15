Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 13
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beta 2994.
Опять что-то перемудрили с отладкой. Если параметры функции записаны на нескольких строчках, то прежде чем зайти в функцию, курсор поднимается с последнего параметра к первому, снизу вверх. Такого доселе и не видывал :-)
beta 2994.
Опять что-то перемудрили с отладкой. Если параметры функции записаны на нескольких строчках, то прежде чем зайти в функцию, курсор поднимается с последнего параметра к первому, снизу вверх. Такого доселе и не видывал :-)
В функции это объяснить можно порядком вычисления параметров
А вот в if если несколько условий на нескольких строках, то помню все время возврат был перед продолжением к 1ой строке
Пример (код iMACD Intersection Martingale). Пытаемся поставить точки останова:
Запускаем код и сразу точка останова оказывается здесь:
Можно упростить и в OpenSell поставить сразу return:
Было:
Стало:
Результат тот-же - точка останова слетает вниз. Более глубокую отладку вообще трудно провести - курсор прыгает куда угодно, только не по порядку.
Более глубокую отладку вообще трудно провести - курсор прыгает куда угодно, только не по порядку.
За год так и не исправилось...
Насчёт профайлера вообще молчу. При его смене задёргал разработчиков тем, что старый был очень неточный, но полезный (не для замеров, а для оптимизации кода), а новый - точный, но бесполезный. Меня разгромили по всем статьям, с тех пор и молчу.
Пример (код iMACD Intersection Martingale). Пытаемся поставить точки останова:
Запускаем код и сразу точка останова оказывается здесь:
Можно упростить и в OpenSell поставить сразу return:
Было:
Стало:
Результат тот-же - точка останова слетает вниз. Более глубокую отладку вообще трудно провести - курсор прыгает куда угодно, только не по порядку.
Перенос точки останова - это последствия частичной оптимизации кода в дебаг режиме.
Против этого бороться можно только полным отключением какой-либо оптимизации в отладочном режиме. Оптимизация в основном отключена, но совсем простые методы оставлены, что и приводит к свертыванию хвостовых переходов.
Подумаем над этим.
За год так и не исправилось...
Насчёт профайлера вообще молчу. При его смене задёргал разработчиков тем, что старый был очень неточный, но полезный (не для замеров, а для оптимизации кода), а новый - точный, но бесполезный. Меня разгромили по всем статьям, с тех пор и молчу.
Новый профайлер показывает реальность.
После оптимизатора весь ваш код теряет всю логичность, структурность, максимально распространяется через встраивание кусков кода и очень сильно перемешивается.
Поэтому профайлинг релизного кода всегда и безусловно вводит в изумление на любом языке уровня С/C++.
Перенос точки останова - это последствия частичной оптимизации кода в дебаг режиме.
Против этого бороться можно только полным отключением какой-либо оптимизации в отладочном режиме. Оптимизация в основном отключена, но совсем простые методы оставлены, что и приводит к свертыванию хвостовых переходов.
Подумаем над этим.
Компиляция для отладки стала заметно медленней, не сейчас, а раньше, после одного из обновлений. Кода, конечно, много, просто при частых запусках это не очень
Какой отладки ... У меня F7-компиляция с 10 - 15 секунд возросла до 1 - 3 минут. Оптимизация кода отключена в ini-файле. Я уже писал об этом. Сказали, что всё как раз наоборот.
Ну ладно.
Какой отладки ... У меня F7-компиляция с 10 - 15 секунд возросла до 1 - 3 минут. Оптимизация кода отключена в ini-файле. Я уже писал об этом. Сказали, что всё как раз наоборот.
Ну ладно.
И вот так по кругу. Постоянно. Обновился -- перезапуск -- обновился -- перезапуск -- обно .......
Версия 2998 доступна, но после каждого перезапуска терминала, версия остаётся 2994 и просит перезапустить для обновления