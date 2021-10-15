Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 54
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В этом коде для компилятора все однозначно - вызывается string-перегрузка.
Примерно понял логику компилятора - увидел целочисленный datetime (пусть и вторым параметром).
Тогда чем datetime лучше, чем color или enum?
Результат: void f(datetime)
Тогда чем datetime лучше, чем color или enum?
Приоритетом.
Приоритетом.
0 - это int. Согласно документации:
"вместо типа int можно использовать тип color (по 4 байта), а вместо типа long допустим тип datetime (занимают по 8 байт)"
Т.е. вместо 0 можно сразу подставить color, а чтобы вместо 0 подставить datetime - его нужно сначала к long привести
Добрый день!
Build 3041, есть 3 проблемы:
1. При повторных запусках оптимизации, загрузка происходит из кэша, НО, если использовался форвард тест, он не прогружается, загружается только оптимизация и даже из истории нет возможности загрузить кэш форварда, таким образом приходится изменять дату и запускать оптимизацию снова так как в этом случае от кэша толку никакого...
1.1 При изменении входной формулы ситуация аналогичная, подгружается из кэша, но по новой формуле, форвард игнорируется(
2. Если удалить сервис, который в данный момент запущен в терминале, после этого обновить древо навигатора, сервисы удаляются из списка, но продолжают работать в фоне, завершить их работу никак нельзя так как из Task Manager они тоже пропадают, если вернуть сервис обратно и снова обновить древо навигатора, то сервис появляется в запущенном виде и продолжает функционировать, возможно так и задумывалось, но мне кажется, что в Task Manager все он должен остаться...
3. Иногда при тестировании советника на кастомных графиках, если обновить версию советника (терминал при этом всегда работает), только обновить папку в навигаторе, чтобы переинициализировать.
В этом случае может сломаться тест и оптимизация так как пытается синхронизировать графики, иногда удаление и загрузка символа помогает, а иногда нет, переустановка терминала наверняка решает эту проблему, но до определенного момента... по этому приходится всегда держать под рукой архив с бэкапом терминала и запускаться в режиме /portable
Иногда одиночный тест работает, а после запуска оптимизации происходит поломка и после нее и одиночный тест перестает работать...
При запуске тестера на кастомном символе выходит такая ошибка. Билд 3041.
Графики все показываются. Хотелось бы более понятное сообщение вместо "history check timeout", чтобы понять причину.
В нескольких последних билдах сломали импорт библиотек (уже не в первый раз, к сожалению).
В библиотеке прописана функция:
В эксперте при попытке её вызвать:
Получаем ошибку:
На билде 2988 работает нормально.
Из библиотеки экспортится еще куча функций, в частности, нижеследующая, и они работают:
Проблема возникает, судя по всему, из-за параметра-массива (или из-за того, что это массив структур).
Что-то сломали в MqlCalendarValue. Build 3042.
Проверочный скрипт:
И ругань компилятора:
Что-то сломали в MqlCalendarValue. Build 3042.
Топорно как-то с билдами.
MT5 b3042, ME b3042
Скрипт
Компилирую по F7 - при "generating code: 74%" ME аварийно закрывается (в metaeditor.log про это ничего нет). Терминал работает нормально.
Если откомпилировать без строчки Print(.... - компилируется ОК.
MT5 b3042, ME b3042
Скрипт
Компилирую по F7 - при "generating code: 74%" ME аварийно закрывается (в metaeditor.log про это ничего нет). Терминал работает нормально.
Если откомпилировать без строчки Print(.... - компилируется ОК.
Интересно, какие еще выражения вычисляются на этапе компиляции...