Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 12
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А кто-нибудь замечал как знатно начинает тормозить изменение масштаба при использовании буферов?
Тот же аллигатор. Выставляем больше толщину, уменьшаем горизонтальный масштаб и пробуем вертикально масштабирование.
Тормоза.
Чем толше буферные линии, тем тормознее. Такого нет при отрисовке объектами.
Проблема касается всех версий терминалов МТ4 и МТ5.
Вышел новый билд - Метатрейдер Version 5.00 build 2994 09 Jul 2021. Терминал обновился.
Проблема с кастомными инструментами осталась. Ни графиков, ни символов в Обзоре рынка, ни возможности добавить инструмент, ни даже присутствия в окне Символы в папке Custom. А главное - никакой реакции разработчиков.
Уважаемые разработчики, отзовитесь плз.
A new build has been released - Metatrader Version 5.00 build 2994 09 Jul 2021. The terminal has been updated.
The problem with custom tools remains. No charts, no symbols in the Market Watch, no ability to add an instrument, not even presence in the Symbols window in the Custom folder. And most importantly - no reaction from the developers.
Dear developers, please respond.
same situation here.
all my customs symbol setting just disappeared.
2981
при компиляции MQL5\Include\Math\Alglib\linalg.mqh возникают предупреждения
expression not boolean linalg.mqh 9125 43
expression not boolean linalg.mqh 9125 29
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5"
fxsaber, 2021.06.30 18:11
Результат запуска на Терминале, где один M1 чарт, 5000 баров, один символ, нет ресурсов и графических объектов.
Многовато. 10 синхронных (OrderSend) советников съедает 4 гига. Два варианта:
Уперся в нехватку памяти из-за большой торговой истории. 32 гига для нескольких терминалов не хватило. Это при том, что 5000 M1 баров, все очень экономно. Все сжирают быстрые кеши истории.
Большая просьба подумать о вводе такой функции.
Очевидно, что для торговли не нужно иметь быстрый доступ к тому, что было год назад.
В общем в терминала есть какая-то бага, которая приводит к миганию объектов.
Как это происходит. Я поймал это трижды с тремя разными индикаторами, строящими линии, прямоугольники.
Обычно я всегда проверяю индикатор на горячую смену валютной пары и конечно прощёлкиваю тф.
К тому, как подгружаются бары на тф W1, MN я привык и смог понять и обойти этот момент.
Но иногда при переходе на старший тф и резкой смене пары происходит мигание графики, с определенным ритмом.
Поймал даже, когда два абсолютно разных индикатора (линии и прямоугольники) мерцали абсолютно синхронно.
Возможно происходит удаление/очищение/выгрузка котировок с определенным временным периодом.
У меня небольшая просьба добавить функцию mql, возвращающую версию Windows. Было бы полезно определить некоторые возможные проблемы с развернутым приложением.
2021.07.12 12:48:55.786 Terminal Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz, 6 / 15 Gb memory, 62 / 279 Gb disk, IE 11, UAC, GMT-5
Если есть возможность добавить, было бы неплохо. Спасибо
Уперся в нехватку памяти из-за большой торговой истории. 32 гига для нескольких терминалов не хватило. Это при том, что 5000 M1 баров, все очень экономно. Все сжирают быстрые кеши истории.
Большая просьба подумать о вводе такой функции.
Очевидно, что для торговли не нужно иметь быстрый доступ к тому, что было год назад.
Соответственно, и сотни тысяч графических объектов.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
fxsaber, 2021.06.18 11:19
Терминал удобно показывает совершение сделок на чарте символа. Однако, он показывает всю историю символа. Это даже не зависит от MaxBars.
На скрине 5000 M1 баров и 4500 объектов истории, что автоматически создает Терминал. Есть символы, на которых он создает 50 000 исторических объектов. При таком обилии объектов серьезно забивается память, когда открыто несколько чартов. И очень тормозит горизонтальный скроллинг чарта мышкой. Настолько сильно тормозит, что встроенный TaskManager полностью замирает, пока не прекратишь скроллить - с нажотой ЛКМ двигать чарт влево-вправо.
Прошу ввести опцию по ограничению количества автоматических исторических объектов - MaxHistoryObjects, по аналогии с MaxBars.
На некоторых счетах сотни тысяч сделок, это вызывает, мягко говоря, неудобства. Полное отключение таких объектов не делаю, т.к. смотрю свежие сделки.
Рекомендую в OnInit боевых советников на VPS удалять все ненужные графические объекты. Массу ресурсов сэкономите.
Класс CCanvas стандартной библиотеки. Метод EllipseAA.
Потенциальное деление на ноль (на что и нарвался):
2994.
При таких параметрах:
вообще невозможно провести отладку советника - курсор или не попадает в функцию или останавливается выше/ниже. Не могу ничего отладить :(