Реальный автор:

GwadaTradeBoy

Этот индикатор основан на первой версии торговой системы Сидуса (Sidus method). Он показывает точки входа в рынок.

Алгоритм торговой стратегии "Метод Сидуса":

Лучшим преимуществом торгового Метода Сидуса является тот факт, что при торговле по нему у вас не будет надобности добавлять какие-либо дополнительные фильтры. Потери при торговле по данной стратегии бывают, но не так часто. Эта торговая стратегия делает трейдинг на рынке FOREX довольно прибыльным, ее суть очень легко понять, легко найти точки входа в рынок, а также исполнить вход в торговую позицию.



Основные характеристики торговой стратегии "метод Сидуса":

Валютные пары: EUR/GBP и EUR/USD. Могут быть и другие, но проверялся метод именно на данных парах;

Временной интервал - Н1 (либо 30 минут, но на данном интервале бывает больше ложных сигналов);

Экспоненциальные скользящие средние: 18 ЕМА и 28 ЕМА;

Weighted Moving Average - 5 WMA и 8 WMA.



18 ЕМА и 28 ЕМА скользящие средние - это две скользящие линии, которые формируют туннель. Это свойство поможет вам найти и определить начало и конец долгосрочного тренда. 5 WMA и 8 WMA укажут вам, где заключать сделку по тренду, а также помогут узнать силу краткосрочного тренда.



Торговые сигналы на вход в рынок по "методу Сидуса":



Открываем торговую позицию лишь тогда, когда туннель весьма узок либо переплетен:

Открытие позиции на покупку: 5 WMA и 8 WMA скользящие средние пересекают туннель снизу вверх. Кроме того, если Вы заметите, что 5 WMA также пересекает 8 WMA снизу вверх, то данный сигнал будет очень сильным!

Открытие позиции на продажу: 5 WMA и 8 WMA скользящие средние пересекают туннель сверху вниз. Кроме того, если Вы заметите, что 5 WMA также пересекает 8 WMA сверху вниз - это тоже очень хороший сигнал на вход в рынок.

Торговые сигналы на выход из рынка, которые указывают на окончание тренда по "методу Сидуса":

На покупку: цена на графике достигла вершины и 5 WMA как бы "ныряет" под 8 WMA скользящую среднюю - следует закрыть открытую торговую позицию.

На продажу: цена на графике достигла дна и скользящая средняя 5 WMA как бы "прыгает" над 8WMA - следует закрыть торговую позицию.



Также ВСЕГДА следует закрыть открытую позицию, как только границы туннеля начинают пересекаться, либо когда они сближаются и становятся похожи на одну скользящую среднюю. Это очень хороший признак для смены текущего тренда. Если вы это заметили, то следует закрыть открытую позицию и открыть торговую позицию в противоположном направлении.



Если вы в сделке и 5 WMA и 8 WMA пересекают туннель - будьте очень внимательны. Если границы туннеля еще не пересекаются, то все нормально, но зачастую это первый признак того, что они скоро все-таки пересекутся - будьте готовы к закрытию позиции.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 25.10.2007.



