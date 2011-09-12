Реальный автор:

Andrey Vassiliev

Индикатор Stalin относится к типу "сигнальных", т. е. даёт трейдеру точные точки входа в рынок, обозначая их красными и синими стрелками для продажи и для покупки соответственно.

Данный индикатор для генерации своих сигналов использует самый распространенный, простой и проверенный способ - пересечение двух "скользящих средних" (Moving Average). И хотя такие сигналы и являются одними из самых сильных, но во время флэтового движения такие сигналы становятся ложными и в такие моменты на рынке их достаточно много, чтобы ваш депозит просел на значительную величину. Именно поэтому в данном индикаторе Stalin применены три типа фильтров это:

фильтр на основе индикатора RSI (Relative Strength Index);

фильтр подтверждения движения;

фильтр сигналов бокового тренда.

Эти фильтры позволяют данному индикатору отфильтровывать большинство ложных сигналов, которые могли бы привести к нежелательным потерям.

Параметры индикатора:

MAMethod – метод сглаживания "скользящих средних":

0 – SMA

1 – EMA,

2 – SMMA,

3 – LWMA;



MAShift – сдвиг «скользящих средних» относительно графика цены;

Fast – период «быстрой» Moving Average;

Slow – период «медленной» Moving Average;

RSI – период одноименного индикатора для фильтрации сигналов;

Confirm – коэффициент подтверждения;

Flat – коэффициент подтверждения флэтового состояния;

SoundAlert – включение/отключение звукового сигнала;

EmailAlert – включение/отключение сигнала по электронной почте.

Описание параметров:

параметр Confirm отвечает за один из фильтров данного индикатора, который предназначен для подтверждения начавшегося движения цены в ту или иную сторону, что в свою очередь подтверждает то, что мы открываем сделку в нужном направлении;

так же и параметр Flat, который тоже участвует в фильтрации ложных сигналов, но данный параметр отвечает за распознавание флэта и моментов рыночного движения, когда открывать сделку будет слишком рискованно.

Применение в торговле:

Использовать индикатор в торговле достаточно просто, нужно всего лишь следить за его сигналами на графике или же включить звуковое оповещение.

Просмотрев немного истории, можно заметить, что количество точных сигналов, подаваемых данным индикатором, достаточно велико, но не из всех этих подразумеваемых сделок можно было выйти с прибылью, поэтому к данному индикатору не помешает добавить какой-либо из осцилляторов, который бы показывал момент для выхода из сделки при малейших признаках отката.