Индикаторы

PriceChannel_Stop - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
5827
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

igorad

Индикатор формирует сигналы входа в рынок (изображены крупными цветными точками) и рисует линию размещения ордеров Stop Loss салатовым цветом для длинных позиций и розовым цветом для коротких.

Индикатор PriceChannel_Stop

