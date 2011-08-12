Смотри, как бесплатно скачать роботов
PriceChannel_Stop - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 5827
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
igorad
Индикатор формирует сигналы входа в рынок (изображены крупными цветными точками) и рисует линию размещения ордеров Stop Loss салатовым цветом для длинных позиций и розовым цветом для коротких.
