AutoClose Line

Помощник закрытия позиции, если цена пересекла линию:





Правило закрытия: цена Open и цена Close текущего бара должны оказаться по разные стороны от линии. Имя линии задаётся в параметре "Line name" - эту линию пользователь проводит сам. Тип линии может быть как Horizontal Line так и Trend Line.

Параметры