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AutoClose Line - эксперт для MetaTrader 5
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Помощник закрытия позиции, если цена пересекла линию:
Правило закрытия: цена Open и цена Close текущего бара должны оказаться по разные стороны от линии. Имя линии задаётся в параметре "Line name" - эту линию пользователь проводит сам. Тип линии может быть как Horizontal Line так и Trend Line.
Параметры
- Search signals - интервал поиска сигнала (минимальное значение 10 секунд)
- Line name - имя линии
- Magic number - уникальный идентификатор эксперта "AutoClose Line"
StdDev_HTF
Индикатор Standard Deviation и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахBB TREND
Модификация стандартного индикатора Bollinger Bands.
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