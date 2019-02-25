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AutoClose Line - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2517
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Помощник закрытия позиции, если цена пересекла линию:

AutoClose Line

Правило закрытия: цена Open и цена Close текущего бара должны оказаться по разные стороны от линии. Имя линии задаётся в параметре "Line name" - эту линию пользователь проводит сам. Тип линии может быть как Horizontal Line так и Trend Line.

Параметры

  • Search signals - интервал поиска сигнала (минимальное значение 10 секунд)
  • Line name - имя линии
  • Magic number - уникальный идентификатор эксперта "AutoClose Line"

StdDev_HTF StdDev_HTF

Индикатор Standard Deviation и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

BB TREND BB TREND

Модификация стандартного индикатора Bollinger Bands.

Breakdown Xonax 3 Breakdown Xonax 3

Торговля на пробой High или Low бара #1. Развитие второй версии.

Trigger Trigger

Поочерёдное открытие: BUY - SELL - BUY - SELL ...