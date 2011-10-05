Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
StepMA_NRTR - индикатор для MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
3777
Реальный автор:
igorad
StepMA, выполненная в виде NRTR-индикатора (Nick Rypock Trailing Reverse).
Торговая стратегия:
- Покупаем, когда происходит смена расположения линии индикатора и появляется зеленая точка. Держим длинные позиции до тех пор, пока цвет линии фиолетовый.
- Продаем при появлении красной точки, и пока линия желтая, держим короткие позиции.
Color Parabolic
Эргономичный Parabolic SAR. В предлагаемом индикаторе добавлены крупные цветные точки, возникающие при каждой смене тренда, а сам индикатор выполнен в двухцветном виде.Fisher RVI
Fisher RVI - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений индикатора RVI (Relative Vigor Index).
Осциллятор XOSMA
Четырехцветная гистограмма осциллятора OsMA (Moving Average of Oscillator) с возможностью использования различных алгоритмов усреднения.ATRPivot
Индикатор ATRPivot строит на графике уровни поддержки и сопротивления цены актива с учетом технического индикатора Среднего истинного диапазона ATR.