Индикаторы

StepMA_NRTR - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3777
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

igorad

StepMA, выполненная в виде NRTR-индикатора (Nick Rypock Trailing Reverse).

Торговая стратегия:

  • Покупаем, когда происходит смена расположения линии индикатора и появляется зеленая точка. Держим длинные позиции до тех пор, пока цвет линии фиолетовый.
  • Продаем при появлении красной точки, и пока линия желтая, держим короткие позиции.

Индикатор StepMA NRTR

Эргономичный Parabolic SAR. В предлагаемом индикаторе добавлены крупные цветные точки, возникающие при каждой смене тренда, а сам индикатор выполнен в двухцветном виде.

Fisher RVI - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений индикатора RVI (Relative Vigor Index).

Четырехцветная гистограмма осциллятора OsMA (Moving Average of Oscillator) с возможностью использования различных алгоритмов усреднения.

Индикатор ATRPivot строит на графике уровни поддержки и сопротивления цены актива с учетом технического индикатора Среднего истинного диапазона ATR.