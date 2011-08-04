Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Arrows&Curves - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4789
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Индикатор Arrows&Curves (стрелки и линии) отображает верхнюю и нижнюю линии ценового диапазона подобно нормализованным кривым индикаторов Silver-а. Крупные цветные точки наглядно показывают моменты покупки или продажи, а крестики - моменты выхода из открытых позиций.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.03.2007
FractalChannel_v1
Индикатор отображает канал, построенный по фракталам.FATL
Быстрая адаптивная линия тренда FATL (Fast Adaptive Trend Line), основана на использовании цифрового фильтра низкой частоты.
FTLM-STLM
Индикаторы FTLM (Fast Trend Line Momentum) и STLM (Slow Trend Line Momentum).Универсальный цифровой фильтр
Этот индикатор представляет собой общее решение задачи по использованию цифровых фильтров в клиентском терминале.