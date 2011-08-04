CodeBaseРазделы
Индикаторы

Arrows&Curves - индикатор для MetaTrader 5

Victor G. Lukashuck | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4789
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Лукашук Виктор Геннадьевич

Индикатор Arrows&Curves (стрелки и линии) отображает верхнюю и нижнюю линии ценового диапазона подобно нормализованным кривым индикаторов Silver-а. Крупные цветные точки наглядно показывают моменты покупки или продажи, а крестики - моменты выхода из открытых позиций.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.03.2007

Индикатор Arrows&Curves

