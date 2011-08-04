Реальный автор:

Лукашук Виктор Геннадьевич

Индикатор Arrows&Curves (стрелки и линии) отображает верхнюю и нижнюю линии ценового диапазона подобно нормализованным кривым индикаторов Silver-а. Крупные цветные точки наглядно показывают моменты покупки или продажи, а крестики - моменты выхода из открытых позиций.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.03.2007