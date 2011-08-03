CodeBaseРазделы
Karacatica - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
5066
(29)
Обновлен:
Реальный автор:

Дмитрий

Индикатор формирует сигналы входа в рынок цветными стрелками на графике на основании показаний индикатора ADX.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 12.12.2007.

Индикатор Karacatica

