BrainTrend2Sig представляет собой индикатор действующих на рынке трендовых тенденций, окрашивая свечи в зависимости от направления тренда.

Пока на рынке присутствует падающий тренд, все свечи окрашиваются в красный цвет. Как только происходит смена тренда на растущий, последующие за этим свечи будут окрашиваться в синий цвет.

В основе алгоритма BrainTrend2 лежит обработка информации индикаторов ATR и Стохастического осциллятора. В этом индикаторе я вытащил все переменные алгоритма, которыми можно управлять, во входные параметры индикатора, так что теперь его можно использовать не только с настройками по умолчанию.