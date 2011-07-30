Ставь лайки и следи за новостями
BrainTrend2Sig - индикатор для MetaTrader 5
- 9525
BrainTrend2Sig представляет собой индикатор действующих на рынке трендовых тенденций, окрашивая свечи в зависимости от направления тренда.
Пока на рынке присутствует падающий тренд, все свечи окрашиваются в красный цвет. Как только происходит смена тренда на растущий, последующие за этим свечи будут окрашиваться в синий цвет.
В основе алгоритма BrainTrend2 лежит обработка информации индикаторов ATR и Стохастического осциллятора. В этом индикаторе я вытащил все переменные алгоритма, которыми можно управлять, во входные параметры индикатора, так что теперь его можно использовать не только с настройками по умолчанию.
BrainTrend1Stop
BrainTrend1Stop - это индикатор остановки тенденции, пересечение ценой линии стопов означает смену действующей на рынке тенденции и необходимость выхода из сделки.
BrainTrend2Stop - это индикатор остановки тенденции, он демонстрируется линией стопов, пересечение которой означает смену действующей на рынке тенденции и необходимость выхода из сделки, открытой до этого.Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе BrainTrend1
Условие сигнала на покупку - сформировавшаяся свеча синего цвета, условие на продажу - сформировавшаяся свеча красного цвета.