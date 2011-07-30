CodeBaseРазделы
Индикаторы

BrainTrend2Sig - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
9525
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Обновлен:
BrainTrend2Sig представляет собой индикатор действующих на рынке трендовых тенденций, окрашивая свечи в зависимости от направления тренда.

Пока на рынке присутствует падающий тренд, все свечи окрашиваются в красный цвет. Как только происходит смена тренда на растущий, последующие за этим свечи будут окрашиваться в синий цвет.

В основе алгоритма BrainTrend2 лежит обработка информации индикаторов ATR и Стохастического осциллятора. В этом индикаторе я вытащил все переменные алгоритма, которыми можно управлять, во входные параметры индикатора, так что теперь его можно использовать не только с настройками по умолчанию.

Индикатор BrainTrend2Sig

