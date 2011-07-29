CodeBaseРазделы
Индикаторы

BrainTrend1Sig - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
BrainTrend1Sig - это рыночный индикатор для открытия позиций и выхода из них.

Он показывает точки смены тренда цветом, когда цена достигает экстремальных значений и наступает самое удобное время для входа или выхода из рынка.

В основе индикатора заложены алгоритмы индикатора ATR и Стохастического осциллятора. В данной версии индикатора я вывел все переменные алгоритма, которыми можно управлять во входные параметры индикатора, так что теперь его можно использовать не только с настройками по умолчанию.

Индикатор BrainTrend1Sig

