BrainTrend1Sig - индикатор для MetaTrader 5
BrainTrend1Sig - это рыночный индикатор для открытия позиций и выхода из них.
Он показывает точки смены тренда цветом, когда цена достигает экстремальных значений и наступает самое удобное время для входа или выхода из рынка.
В основе индикатора заложены алгоритмы индикатора ATR и Стохастического осциллятора. В данной версии индикатора я вывел все переменные алгоритма, которыми можно управлять во входные параметры индикатора, так что теперь его можно использовать не только с настройками по умолчанию.
