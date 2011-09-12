CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ASCtrend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
8637
Рейтинг:
(41)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор подаёт сигналы для совершения сделок цветными точками.

Индикатор ASCtrend

Schaff Trend Cycle Schaff Trend Cycle

Индикатор Schaff Trend Cycle по принципу своей работы является циклическим осциллятором, использующим механизмы стохастика по линии MАСD, используя циклы. В результате от данного индикатора разработчикам удалось добиться более стабильных и достоверных результатов работы скрипта.

3LineBreak 3LineBreak

Индикатор, который раскрашивает бары для бычьего тренда в синий цвет, для медвежьего - в красный.

XRSX XRSX

Индекс относительной силы с возможностью выбора алгоритма усреднения и динамически изменяемыми уровнями перепроданности/перекупленности.

Stalin Stalin

Индикатор Stalin относится к типу «сигнальных», т. е. даёт трейдеру точные точки входа в рынок.