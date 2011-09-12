Индикатор Schaff Trend Cycle по принципу своей работы является циклическим осциллятором, использующим механизмы стохастика по линии MАСD, используя циклы. В результате от данного индикатора разработчикам удалось добиться более стабильных и достоверных результатов работы скрипта.

Индикатор, который раскрашивает бары для бычьего тренда в синий цвет, для медвежьего - в красный.