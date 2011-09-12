Смотри, как бесплатно скачать роботов
ASCtrend - индикатор для MetaTrader 5
- 8637
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор подаёт сигналы для совершения сделок цветными точками.
Schaff Trend Cycle
Индикатор Schaff Trend Cycle по принципу своей работы является циклическим осциллятором, использующим механизмы стохастика по линии MАСD, используя циклы. В результате от данного индикатора разработчикам удалось добиться более стабильных и достоверных результатов работы скрипта.3LineBreak
Индикатор, который раскрашивает бары для бычьего тренда в синий цвет, для медвежьего - в красный.