3Parabolic System - индикатор для MetaTrader 5
- 6046
Этот индикатор подает сигналы для совершения сделок крупными цветными точками на графике и алертами.
Принцип работы индикатора основан на сравнении сигналов от трех вариантов индикатора Parabolic SAR, работающих на разных таймфреймах: младшем (таймфрейм графика), среднем и старшем.
Со старшего и среднего таймфреймов снимаются трендовые сигналы индикаторов Parabolic SAR, а с младшего таймфрейма - сигналы смены тренда.
Например, когда на старшем и среднем графике параболики растут, и они ниже текущей цены, а на младшем графике произошла смена расположения параболика с "над ценой" на "под ценой", то подается сигнал на покупку. Обратный сигнал формируется аналогично.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint AlertCount=0; // Количество подаваемых алертов input uint SignalBar=1; // Номер бара для сигнала, 0-текущий бар //---- параметры индикатора iSAR с текущего таймфрейма input double Junior_Step=0.02; // Шаг младшего iSAR input double Junior_Maximum=0.2; // Максимум младшего iSAR //---- параметры индикатора iSAR со среднего таймфрейма input ENUM_TIMEFRAMES Middle_TimeFrame=PERIOD_H1; // Период графика среднего iSAR input double Middle_Step=0.02; // Шаг среднего iSAR input double Middle_Maximum=0.2; // Максимум среднего iSAR //---- параметры индикатора iSAR со старшего таймфрейма input ENUM_TIMEFRAMES Senior_TimeFrame=PERIOD_H12; // Период графика старшего iSAR input double Senior_Step=0.02; // Шаг старшего iSAR input double Senior_Maximum=0.2; // Максимум старшего iSAR
Индикатор i-Regression Channel строит канал регрессии.
Fisher Cyber Cycle - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений пользовательского индикатора Cyber Cycle.
Набор уровней Боллинджера, построенный на основе универсального алгоритма усреднения.
Индикатор Mikahekin является, скорее, целым аналитическим блоком, чем индикатором. Цвет баров определяет направление тренда, а их высота - силу трендов. Синие и розовые точки показывают уровни трейлинг-стопов для длинных и коротких позиций соответственно.