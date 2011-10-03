CodeBaseРазделы
3Parabolic System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Этот индикатор подает сигналы для совершения сделок крупными цветными точками на графике и алертами.

Принцип работы индикатора основан на сравнении сигналов от трех вариантов индикатора Parabolic SAR, работающих на разных таймфреймах: младшем (таймфрейм графика), среднем и старшем.

Со старшего и среднего таймфреймов снимаются трендовые сигналы индикаторов Parabolic SAR, а с младшего таймфрейма - сигналы смены тренда.

Например, когда на старшем и среднем графике параболики растут, и они ниже текущей цены, а на младшем графике произошла смена расположения параболика с "над ценой" на "под ценой", то подается сигнал на покупку. Обратный сигнал формируется аналогично.

Индикатор 3Parabolic System


Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint AlertCount=0;          // Количество подаваемых алертов
input uint SignalBar=1;           // Номер бара для сигнала, 0-текущий бар
//---- параметры индикатора iSAR с текущего таймфрейма
input double Junior_Step=0.02;    // Шаг младшего iSAR
input double Junior_Maximum=0.2;  // Максимум младшего iSAR
//---- параметры индикатора iSAR со среднего таймфрейма
input ENUM_TIMEFRAMES Middle_TimeFrame=PERIOD_H1; // Период графика среднего iSAR
input double Middle_Step=0.02;    // Шаг среднего iSAR
input double Middle_Maximum=0.2;  // Максимум среднего iSAR
//---- параметры индикатора iSAR со старшего таймфрейма
input ENUM_TIMEFRAMES Senior_TimeFrame=PERIOD_H12; // Период графика старшего iSAR
input double Senior_Step=0.02;    // Шаг старшего iSAR
input double Senior_Maximum=0.2;  // Максимум старшего iSAR
