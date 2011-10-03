Этот индикатор подает сигналы для совершения сделок крупными цветными точками на графике и алертами.



Принцип работы индикатора основан на сравнении сигналов от трех вариантов индикатора Parabolic SAR, работающих на разных таймфреймах: младшем (таймфрейм графика), среднем и старшем.



Со старшего и среднего таймфреймов снимаются трендовые сигналы индикаторов Parabolic SAR, а с младшего таймфрейма - сигналы смены тренда.



Например, когда на старшем и среднем графике параболики растут, и они ниже текущей цены, а на младшем графике произошла смена расположения параболика с "над ценой" на "под ценой", то подается сигнал на покупку. Обратный сигнал формируется аналогично.

Входные параметры индикатора: