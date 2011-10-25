Реальный автор:

gumgum

Индикатор подает сигналы для совершения сделок цветными стрелками на графике на основании данных технических индикаторов WPR (Williams’ Percent Range) и RSI (Relative Strength Index).

При выполнении условий открытия позиций на покупку (при WPR >-20 и RSI > 50) индикатор выводит зеленые стрелки вверх, при наступлении сигналов на продажу (WPR < -80 и RSI < 50) индикатор выводит розовые стрелки вниз.



Входные параметры:



WPRSIperiod - период для WPR и RSI;

filterUP - глубина проверки пересечения WPR > -20;

filterDN - глубина проверки пересечения WPR < -80.



Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 05.09.2009.

