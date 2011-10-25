CodeBaseРазделы
Индикаторы

WPRSI signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
6352
(20)
Реальный автор:

gumgum

Индикатор подает сигналы для совершения сделок цветными стрелками на графике на основании данных технических индикаторов WPR (Williams’ Percent Range) и RSI (Relative Strength Index).

При выполнении условий открытия позиций на покупку (при WPR >-20 и RSI > 50) индикатор выводит зеленые стрелки вверх, при наступлении сигналов на продажу (WPR < -80 и RSI < 50) индикатор выводит розовые стрелки вниз.

Входные параметры:

  • WPRSIperiod - период для WPR и RSI;
  • filterUP - глубина проверки пересечения WPR > -20;
  • filterDN - глубина проверки пересечения WPR < -80.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 05.09.2009.

Индикатор WPRSI signal

MFCS Currency Correlation Chart MFCS Currency Correlation Chart

Индикатор позволяет исследовать корреляции валютных пар. На текущий момент он показывает только бары, есть возможность настройки режима отображения (цветные/монохромные). Кроме того, он также поддерживает отображение "зеркальных" (inverted) инструментов для облегчения анализа корреляций валютных пар EURUSD & USDCHF.

Класс нейронной сети MLP Класс нейронной сети MLP

Класс CNetMLP реализует многослойный персептрон (MLP).

XDeMarker_BB XDeMarker_BB

Индикатор Демарка с возможностью выбора алгоритмов усреднения, выполненный в цветном виде с динамически изменяемыми уровнями перепроданности и перекупленности.

LinearRegSlope_V1 LinearRegSlope_V1

Ненормированный осциллятор с использованием алгоритма линейной регрессии.