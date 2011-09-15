CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BykovTrend - индикатор для MetaTrader 5

Ramdass | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
6960
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Ramdass - Conversion only

Простая индикация возникающего тренда цветными стрелками на графике. Индикатор строит свои сигналы на основе технического индикатора Williams' Percent Range (WPR).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.09.2007.

Индикатор BykovTrend

ATR ratio ATR ratio

Индикатор отношения быстрого Average True Range (ATR) к медленному ATR.

DailyPivotShift_Full DailyPivotShift_Full

Этот вариант индикатора DailyPivot_Shift_Full удобен прежде всего тем, что может быть построен для любого бара графика и позволяет видеть полную картину поведения рынка относительно уровней индикатора на каждом баре.

Коридор Дарваса Коридор Дарваса

Торговая техника Дарваса основана на разработанном им методе выявления зарождающейся тенденции.

Fine Fractals Fine Fractals

Индикатор Fine Fractals покажет важные изгибы цены, пики и впадины там, где не сработает стандартный Индикатор фракталов.