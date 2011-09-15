Реальный автор:

Ramdass - Conversion only

Простая индикация возникающего тренда цветными стрелками на графике. Индикатор строит свои сигналы на основе технического индикатора Williams' Percent Range (WPR).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.09.2007.