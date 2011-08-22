Реальный автор:

LeMan

Индикатор показывает моменты входа в рынок цветными точками. Само положение сигнальной точки может служить уровнем для установки защитного уровня Stop Loss или новой позиции Trailing Stop.



Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.08.2009.