CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

LeManSignal - индикатор для MetaTrader 5

LeMan | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4678
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

LeMan

Индикатор показывает моменты входа в рынок цветными точками. Само положение сигнальной точки может служить уровнем для установки защитного уровня Stop Loss или новой позиции Trailing Stop.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.08.2009.

Индикатор LeManSignal

DailyPivotPoints_Full DailyPivotPoints_Full

Этот индикатор помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем. Информация, ставшая доступной в ходе предыдущего дня, используется для вычисления опорных точек малого тренда текущего дня.

Индекс вариации Индекс вариации

Индекс вариации показывает, что преобладает во временном ряду – трендовая или флетовая составляющая, или же ряд ведет себя случайно.

DailyPivotPoints DailyPivotPoints

Индиктор DailyPivotPoints помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка.

MACD_Histogram MACD_Histogram

Индикатор определяет дивергенции на графиках финансового актива и гистограмме MACD.