Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SilverTrend_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 9334
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
SilverTrend, rewritten by CrazyChart, http://viac.ru/
Индикатор подает торговые сигналы для покупок и продаж цветными точками на графике и выводит сообщения.
Yaanna
Простейший индикатор перекупленности/перепроданности финансового актива.JCCX
Симметричный нормированный CCI (Commodity Channel Index) с альтернативными алгоритмами усреднения - ультралинейным и JMA.
3_Level_ZZ_Semafor
Простой индикатор, который выводит на графике семафорные точки максимумов и минимумов старшего, среднего и малого периода.Три уровня Тироне
Индикатор трех уровней Тироне (Tirone Levels), представляющих собой уровни поддержки и сопротивления, основанные на торговом диапазоне за определенный период времени.