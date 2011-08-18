CodeBaseРазделы
Индикаторы

SilverTrend_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
9334
(57)
Реальный автор:

SilverTrend, rewritten by CrazyChart, http://viac.ru/ 

Индикатор подает торговые сигналы для покупок и продаж цветными точками на графике и выводит сообщения.

Рис.1 Индикатор SilverTrend_Signal

