Симметричный нормированный CCI (Commodity Channel Index) с альтернативными алгоритмами усреднения - ультралинейным и JMA.

Простой индикатор, который выводит на графике семафорные точки максимумов и минимумов старшего, среднего и малого периода.

Индикатор трех уровней Тироне (Tirone Levels), представляющих собой уровни поддержки и сопротивления, основанные на торговом диапазоне за определенный период времени.