//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- すべての口座ポジションのループ

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- 自動的にポジションを選択して、そのプロパティにアクセスし、次のポジションのチケットを取得する

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- ポジションタイプを取得し、選択されたポジションの説明を操作ログに表示する

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("[%d] Selected position %s #%I64u", i, type, ticket);

}

/*

結果：

[0] Selected position Sell #2810802718

[1] Selected position Buy #2810802919

*/

}