ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыИндикаторы трендаCiFrAMACreate 

Create

Создает индикатор с указанными параметрами. Для обновления и получения значений индикатора используйте Refresh() и GetData().

bool  Create(
   string           symbol,        // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  period,        // период
   int              ma_period,     // период усреднения
   int              ma_shift,      // смещение
   int              applied        // тип цены, хэндл
   )

Параметры

symbol

[in]  Рабочий символ индикатора.

period

[in]  Рабочий период индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in]  Период усреднения индикатора.

ma_shift

[in]  Смещение индикатора по оси цен.

applied

[in]  Объект (тип цены, хэндл) применения индикатора.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось создать индикатор.