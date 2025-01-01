ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыБазовые классыCSeriesBufferResize 

BufferResize

Устанавливает размеры буферов таймсерии или индикатора.

virtual bool  BufferResize(
   const int  size      // размер
   )

Параметры

size

[in]  Новый размер буферов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Все буферы индикатора или таймсерии будут иметь одинаковый размер.

 