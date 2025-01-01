Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыБазовые классыCSeriesBufferResize NameBuffersTotalTimeframeSymbolPeriodRefreshCurrentBufferSizeBufferResizeRefreshPeriodDescription BufferResize Устанавливает размеры буферов таймсерии или индикатора. virtual bool BufferResize( const int size // размер ) Параметры size [in] Новый размер буферов. Возвращаемое значение Возвращает true в случае успеха, иначе false. Примечание Все буферы индикатора или таймсерии будут иметь одинаковый размер. BufferSize Refresh