Класс CiSpread
Класс CiSpread является классом для доступа к сериям истории спредов.
Описание
Декларация
class CiSpread: public CSeries
Заголовок
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Методы класса по группам
Создание
|
Создает серию
Устанавливает размеры буфера серии
Доступ к данным
|
Получает данные серии
Обновление данных
|
Обновляет данные серии
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent