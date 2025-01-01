ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыТаймсерииCiSpread 

Класс CiSpread

Класс CiSpread является классом для доступа к сериям истории спредов.

Описание

Класс CiSpread обеспечивает доступ к сериям истории спредов.

Декларация

   class CiSpread: public CSeries

Заголовок

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiSpread

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает серию

BufferResize

Устанавливает размеры буфера серии

Доступ к данным

 

GetData

Получает данные серии

Обновление данных

 

Refresh

Обновляет данные серии

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent