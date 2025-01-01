Класс CTimeBuffer
Класс CTimeBuffer является классом для упрощенного доступа к историческим данным времени открытия баров.
Описание
Класс CTimeBuffer обеспечивает упрощенный доступ к историческим данным времени открытия баров.
Декларация
class CTimeBuffer: public CArrayLong
Заголовок
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Иерархия наследования
CTimeBuffer
Методы класса по группам
Атрибуты
|
Устанавливает размер буфера
Настройки
|
Устанавливает рабочие символ и период
Доступ к данным
|
Получает элемент буфера
Обновление данных
|
virtual Refresh
Обновляет весь буфер
virtual RefreshCurrent
Обновляет только текущее значение
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear