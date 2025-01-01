ДокументацияРазделы
Класс CTimeBuffer

Класс CTimeBuffer является классом для упрощенного доступа к историческим данным времени открытия баров.

Описание

Класс CTimeBuffer обеспечивает упрощенный доступ к историческим данным времени открытия баров.

Декларация

   class CTimeBuffer: public CArrayLong

Заголовок

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayLong

              CTimeBuffer

Методы класса по группам

Атрибуты

 

Size

Устанавливает размер буфера

Настройки

 

SetSymbolPeriod

Устанавливает рабочие символ и период

Доступ к данным

 

At

Получает элемент буфера

Обновление данных

 

virtual Refresh

Обновляет весь буфер

virtual RefreshCurrent

Обновляет только текущее значение

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayLong

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear