Класс CTickVolumeBuffer
Класс CTickVolumeBuffer является классом для упрощенного доступа к историческим данным тиковых объёмов баров.
Описание
Класс CTickVolumeBuffer обеспечивает упрощенный доступ к историческим данным тиковых объёмов баров.
Декларация
class CTickVolumeBuffer: public CArrayLong
Заголовок
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Иерархия наследования
CTickVolumeBuffer
Методы класса по группам
Атрибуты
|
Устанавливает размер буфера
Настройки
|
Устанавливает рабочие символ и период
Доступ к данным
|
Получает элемент буфера
Обновление данных
|
virtual Refresh
Обновляет весь буфер
virtual RefreshCurrent
Обновляет только текущее значение
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear